Emblemático narrador y comentarista René Navarro revela que también narró rodeo, carreras de caballos y peleas de gallos

El veterano narrador deportivo René Navarro sorprendió este viernes a sus seguidores en Facebook con una confesión que pocos esperaban: además de los 32 deportes que cubrió a lo largo de su carrera oficial, también prestó su inconfundible voz a rodeos, carreras de caballos y peleas de gallos en distintos rincones de Cuba.

El comunicador, de 80 años y considerado una de las voces más emblemáticas del deporte cubano, publicó el relato bajo el título «Actividades fuera de la TV en mis años de madurez y en medio del apasionado público», dejando claro desde el arranque que la revelación merecía una advertencia: «Si, no les sorprenda lo que leen».

Captura de FB/Rene Navarro

Navarro explicó que los rodeos los narró en Rancho Boyeros, Las Tunas y en un pequeño pueblo de Guantánamo. «Si mal no recuerdo fue en San Antonio del Sur», precisó, con la misma naturalidad con que podría mencionar unos Juegos Olímpicos.

Pero lo verdaderamente jugoso vino después, cuando describió su incursión en las carreras de caballos y las peleas de gallos, ambas en su querida provincia de Mayabeque.

Según relató, entre los años 80 y 2000 esas actividades se volvieron muy populares los fines de semana en distintos municipios al este de la capital, congregando a miles de personas en zonas rurales alejadas de las cabeceras municipales. El detalle que lo complica todo: «Eran ilegales y sancionadas por las autoridades».

Para narrarlas, Navarro tuvo que aprender un vocabulario completamente nuevo. «El indio, cenizo, pinto y los que se tildaban de corredores entraron en mi idioma», escribió, refiriéndose a los términos del ambiente gallístico. Con los caballos, el reto fue similar: nombres de los animales, distancias y jinetes pasaron a formar parte de su repertorio improvisado, una vez a través de un megáfono y otra mediante un sistema de audio artesanal.

Sin embargo, el narrador dejó claro dónde estaba su límite moral. «Jamás entendí que los gallos se mataran. Me parecía cruel e inhumano», confesó, en lo que quizás sea la única vez en su vida que la emoción del relato no pudo con el rechazo a lo que tenía delante.

Las peleas de gallos tienen raíces coloniales en Cuba, con registros que datan del siglo XVIII. Fueron prohibidas tras la Revolución de 1959, con el cierre de las vallas, aunque en 1980 las autoridades las despenalizaron parcialmente. Las apuestas, no obstante, siguieron prohibidas. El Decreto-Ley 31/2021 de Bienestar Animal prohíbe el enfrentamiento entre animales, aunque incluye una excepción para peleas autorizadas por la autoridad competente, lo que no impide que la práctica clandestina siga siendo parte del paisaje rural cubano.

Navarro también recordó una anécdota que resume mejor que nada su filosofía de vida: en 1991 regresó del Mundial de Atletismo en Tokio —donde Cuba obtuvo medallas de plata con Javier Sotomayor en salto de altura y Ana Fidelia Quirot en 800 metros— y días después ya estaba narrando carreras de velocidad en las calles de Madruga, su pueblo natal. «Para estar en el corazón y sentir de pueblo hay que combinar LA GRANDE Y LA CHIQUITA», escribió en mayúsculas, como si lo gritara al micrófono.

La publicación generó comentarios entre sus seguidores, que celebraron la anécdota con humor y nostalgia. Varios cibernautas destacaron que esa capacidad de adaptarse a cualquier escenario, desde un estadio olímpico hasta un potrero clandestino, es precisamente lo que hace único al narrador.

La revelación llega en un momento en que Navarro sigue siendo una voz activa y crítica en redes sociales. El mismo comunicador que en enero de 2024 reveló que vendió su automóvil para poder comer, con una jubilación de apenas 1,733 pesos cubanos mensuales, y que este mes de julio describió la realidad cubana como una «tortura mental y física», demuestra que a sus 80 años no ha perdido ni el humor ni las ganas de contar historias que, como él mismo dice, van de la grande a la chiquita.