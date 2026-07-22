Tienes que verlo: La incontrolable reacción de este cubano en una montaña rusa se vuelve viral

Miércoles, 22 Julio, 2026 - 09:19

Cubano en el extranjero Foto © @el.rey.cubano / TikTok
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Un cubano residente en Estados Unidos conocido en TikTok como @el.rey.cubano se convirtió en protagonista de uno de los videos más comentados de la semana tras publicar su reacción al montarse en una montaña rusa, un clip que acumuló 785,000 reproducciones en pocos días y desató una ola de risas entre la diáspora cubana.

El video, de 51 segundos, fue publicado el 19 de julio y registró además 38,300 likes, 2,867 comentarios y 11,700 compartidos, cifras que lo colocan entre los contenidos más virales del creador.

El perfil de @el.rey.cubano se describe como el de un cubano que vive en EE.UU. junto a su pareja y que divierte a su audiencia con sus ocurrencias y sus choques con la realidad del primer mundo, una fórmula que claramente conecta con miles de seguidores.

La expresividad desbordada, el miedo genuino y las exclamaciones en cubano ante una atracción que para muchos estadounidenses resulta rutinaria son los ingredientes que explican la viralidad del clip.

Este tipo de contenido funciona como humor de identidad: la espontaneidad cubana contrasta cómicamente con la normalidad con que el ocio americano es vivido por quienes crecieron en ese entorno, y esa diferencia genera una identificación masiva entre la diáspora.

No es la primera vez que un video de este tipo sacude las redes. En enero de 2025, un cubano se arrepintió de subirse a una montaña rusa junto a su esposa y sus gritos —«¡Ay Dios mío santo, ave María, caballero!» y «Última vez en mi vida que me monto yo en esto»— se volvieron frases repetidas en los comentarios.

En marzo de ese mismo año, otro cubano se hizo viral por narrar con terror una atracción en un parque de la isla con la frase «Ni muerto me subo allá arriba, eso para mí no existe».

La tendencia continuó en junio de 2025, cuando una cubana exclamó «¡Ay señor, perdóname!» en una atracción extrema, y en octubre, la reacción de una joven generó el comentario viral «dime que eres cubana sin decirlo».

El fenómeno de cubanos en EE.UU. documentando su adaptación al primer mundo con humor y autenticidad se ha consolidado como un subgénero propio dentro de TikTok desde al menos 2024, con múltiples casos virales que demuestran el poder de la expresividad cubana para generar comunidad y carcajadas a ambos lados del estrecho de la Florida.

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Yare Grau

Natural de Cuba, pero vivo en España. Estudié Comunicación Social en la Universidad de La Habana y posteriormente me gradué en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Actualmente formo parte del equipo de CiberCuba como redactora en la sección de Entretenimiento.

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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Yare Grau

Natural de Cuba, pero vivo en España. Estudié Comunicación Social en la Universidad de La Habana y posteriormente me gradué en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Actualmente formo parte del equipo de CiberCuba como redactora en la sección de Entretenimiento.

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