Cubana se mudó a Cape Coral y tres meses después hizo una confesión que sorprendió a muchos

Una cubana que lleva tres meses viviendo en Cape Coral, Florida, publicó un video en TikTok donde reconoce que quienes llaman a la ciudad «un campo» «tenían un poquito de razón», pero asegura que no la cambiaría por nada del mundo.
Laura Leiser (@lauraleiser_) compartió su experiencia en un video publicado el 17 de julio en el que muestra telarañas frente a su casa, nidos de avispa y hojas acumuladas que la obligaron a sacar la manguera y la escalera para limpiar a fondo.
«Miren al frente de mi casa: telarañas por todas partes, nidos de avispa, hojas, suciedad», describió la creadora de contenido, quien admitió que antes de mudarse escuchó comentarios como que Cape Coral era «un campo» donde «lo único que hay es bichos, arañas, avispas».
Sin embargo, el balance que hace Laura no es negativo. «Sí, aquí hay más naturaleza, más insectos, más animales, tenemos que darle mucho más mantenimiento a la casa, pero es parte de vivir aquí», explicó.
Lo que más llama la atención de su relato es la convivencia con la fauna local: además de las arañas y avispas, menciona que de vez en cuando tiene que «decirle adiós al cocodrilo que pasa por el canal» frente a su casa, una estampa cotidiana en una ciudad conocida como la «Venecia de América» por sus más de 400 millas de canales navegables, la red más extensa del mundo.
«Cambiaría Cape Coral por eso, ni loca», afirmó con contundencia. «Cada vez que miro a mi alrededor recuerdo por qué tomé esta decisión: la tranquilidad, los canales, el silencio, el espacio, la paz que me da este lugar no tiene precio».
Laura cerró su reflexión con una frase que resume el sentir de muchos cubanos que han dejado el ritmo acelerado de Miami por esta ciudad del suroeste de Florida: «Al final entendí que no estaba comprando la casa perfecta, estaba comprando el estilo de vida que yo siempre soñé».
El video se publicó en medio de un debate muy activo entre cubanos en TikTok sobre si Cape Coral merece la pena. Apenas días antes, otra cubana llamó a Cape Coral «la peor ciudad de toda Florida» en un video que superó las 306,000 vistas, quejándose de las estrictas ordenanzas municipales sobre estacionamiento de barcos y vehículos comerciales.
El contraste entre ambas visiones refleja una tendencia documentada desde 2024: cada vez más cubanos abandonan Miami en busca de vivienda más asequible y un ritmo de vida más tranquilo. El costo de vida en Cape Coral está 1.7% por debajo del promedio nacional y la vivienda un 12.8% por debajo, con alquileres que oscilan entre $1,326 y $2,144 mensuales según datos de julio de 2026.
Una cubana agente inmobiliaria reveló los pros y contras de vivir en la ciudad y detalló que en 2025 adquirió una casa de 2,000 pies cuadrados, cuatro cuartos y garaje para tres autos por $361,990, con una hipoteca mensual de $2,400 a una tasa de 4.99%.
Al final de su video, Laura lanzó la pregunta a su audiencia: «¿Vivirían en Cape Coral o prefieren la ciudad?»
Preguntas frecuentes sobre vivir en Cape Coral, Florida
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué algunas personas describen a Cape Coral como "un campo"?
Cape Coral es descrita por algunos como "un campo" debido a su entorno natural y la presencia de fauna local. La ciudad cuenta con una gran cantidad de naturaleza, insectos y animales como arañas, avispas y cocodrilos, lo que contrasta con el entorno urbano de Miami.
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¿Cuáles son las ventajas de vivir en Cape Coral según algunos residentes?
Para algunos residentes, las ventajas de vivir en Cape Coral incluyen la tranquilidad, los canales navegables y el espacio. El costo de vida es más bajo que el promedio nacional y la vivienda es más asequible, lo que resulta atractivo para quienes buscan un ritmo de vida más tranquilo y económico.
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¿Cuáles son las desventajas de vivir en Cape Coral?
Entre las desventajas se encuentran las estrictas ordenanzas municipales sobre estacionamiento de vehículos comerciales y embarcaciones, lo que ha causado frustraciones entre algunos residentes. Además, el mercado laboral es limitado y la vida nocturna es menos activa en comparación con ciudades más grandes como Miami.
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¿Cómo afecta el entorno natural de Cape Coral a la vida diaria de sus residentes?
El entorno natural de Cape Coral, con su abundante fauna y flora, requiere que los residentes realicen un mantenimiento constante de sus hogares. La convivencia con animales como cocodrilos es parte del paisaje cotidiano, lo que puede ser un factor a considerar para quienes valoran la seguridad y la comodidad urbana.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.