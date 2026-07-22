Cubana se mudó a Cape Coral y tres meses después hizo una confesión que sorprendió a muchos

Una cubana que lleva tres meses viviendo en Cape Coral, Florida, publicó un video en TikTok donde reconoce que quienes llaman a la ciudad «un campo» «tenían un poquito de razón», pero asegura que no la cambiaría por nada del mundo.

Laura Leiser (@lauraleiser_) compartió su experiencia en un video publicado el 17 de julio en el que muestra telarañas frente a su casa, nidos de avispa y hojas acumuladas que la obligaron a sacar la manguera y la escalera para limpiar a fondo.

«Miren al frente de mi casa: telarañas por todas partes, nidos de avispa, hojas, suciedad», describió la creadora de contenido, quien admitió que antes de mudarse escuchó comentarios como que Cape Coral era «un campo» donde «lo único que hay es bichos, arañas, avispas».

Sin embargo, el balance que hace Laura no es negativo. «Sí, aquí hay más naturaleza, más insectos, más animales, tenemos que darle mucho más mantenimiento a la casa, pero es parte de vivir aquí», explicó.

Lo que más llama la atención de su relato es la convivencia con la fauna local: además de las arañas y avispas, menciona que de vez en cuando tiene que «decirle adiós al cocodrilo que pasa por el canal» frente a su casa, una estampa cotidiana en una ciudad conocida como la «Venecia de América» por sus más de 400 millas de canales navegables, la red más extensa del mundo.

«Cambiaría Cape Coral por eso, ni loca», afirmó con contundencia. «Cada vez que miro a mi alrededor recuerdo por qué tomé esta decisión: la tranquilidad, los canales, el silencio, el espacio, la paz que me da este lugar no tiene precio».

Laura cerró su reflexión con una frase que resume el sentir de muchos cubanos que han dejado el ritmo acelerado de Miami por esta ciudad del suroeste de Florida: «Al final entendí que no estaba comprando la casa perfecta, estaba comprando el estilo de vida que yo siempre soñé».

El video se publicó en medio de un debate muy activo entre cubanos en TikTok sobre si Cape Coral merece la pena. Apenas días antes, otra cubana llamó a Cape Coral «la peor ciudad de toda Florida» en un video que superó las 306,000 vistas, quejándose de las estrictas ordenanzas municipales sobre estacionamiento de barcos y vehículos comerciales.

El contraste entre ambas visiones refleja una tendencia documentada desde 2024: cada vez más cubanos abandonan Miami en busca de vivienda más asequible y un ritmo de vida más tranquilo. El costo de vida en Cape Coral está 1.7% por debajo del promedio nacional y la vivienda un 12.8% por debajo, con alquileres que oscilan entre $1,326 y $2,144 mensuales según datos de julio de 2026.

Una cubana agente inmobiliaria reveló los pros y contras de vivir en la ciudad y detalló que en 2025 adquirió una casa de 2,000 pies cuadrados, cuatro cuartos y garaje para tres autos por $361,990, con una hipoteca mensual de $2,400 a una tasa de 4.99%.

Al final de su video, Laura lanzó la pregunta a su audiencia: «¿Vivirían en Cape Coral o prefieren la ciudad?»