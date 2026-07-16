¡Lo que nadie te cuenta! Cubana revela los pro y los contras de vivir en Cape Coral: "No es para todos"

Una agente de bienes raíces cubana residente en Cape Coral publicó un video en TikTok en el que ofrece un análisis sin filtros sobre las ventajas y desventajas de vivir en esa ciudad del suroeste de Florida, con una conclusión directa: «No es para todos».

Tiffany Santi Esteban (@lesbiasantiesteban) advirtió desde el inicio que su contenido «puede generar cierta polémica» porque se propone decir «lo que nadie te dice», algo que, según ella, otros agentes inmobiliarios evitan por interés comercial.

Entre los aspectos negativos, la realtor señala que Cape Coral es esencialmente una ciudad de jubilados: personas mayores que migran desde estados fríos del norte de Estados Unidos en busca de clima cálido y que la usan como destino de retiro o de vacaciones en temporada alta.

«Si eres una gente que te gusta la vida nocturna, que te gusta la noche interminable, esta no es tu ciudad. Aquí la vida nocturna, la hora promedio para terminar la noche son las dos de la mañana, señores. Esto no es Miami», advierte en el video.

El mercado laboral es otro punto débil. «Aquí no hay grandes compañías, aquí no hay grandes factorías, aquí el trabajo está limitado para la mano de obra de obreros... el trabajo es difícil en la ciudad de Cape Coral, muy difícil», afirma Tiffany.

A eso se suma la barrera del idioma: «Es una ciudad que el idioma que se maneja es el inglés, a pesar de estar dos horas y media o dos horas cuarenta de Miami, donde el idioma que se maneja es el español».

Uno de los puntos más técnicos —y que la realtor considera crítico conocer antes de comprar— es el sistema de agua. La ciudad está dividida en cuatro zonas, y el norte, que es la zona en mayor crecimiento, opera con agua de pozo. Quienes compren allí pueden recibir un cargo obligatorio de entre 30,000 y 40,000 dólares para conectarse al agua municipal. «Te va a llegar un assessment en tu mortgage de 30 mil o 40 mil dólares por el agua de ciudad. Eso lo tienes que saber antes de comprar aquí en Cape Coral», subraya.

Sin embargo, Tiffany también enumera razones de peso para considerar la ciudad. La principal es el precio de la vivienda. Ella misma compró en 2025 una casa de 2,000 pies cuadrados, cuatro cuartos, dos baños y garaje para tres carros por 361,990 dólares, con una hipoteca mensual de 2,400 dólares a una tasa del 4.99%, muy por debajo del 6-7% que maneja el mercado actualmente.

«Una casa en Miami del tamaño que tiene mi casa, dos mil pies cuadrados, cuatro cuartos, dos baños, garaje para tres carros, está por encima de los 600 mil dólares», compara.

El entorno campestre de la ciudad, que genera mayor distancia y privacidad entre viviendas, es otra ventaja que destaca. También señala oportunidades para emprendedores, dado que Cape Coral es una ciudad en crecimiento donde hay menos saturación que en mercados consolidados. Sí existe empleo, aclara, pero orientado a profesionales calificados: médicos, enfermeros, dentistas y trabajadores federales, además de servicios como jardinería.

El inventario inmobiliario es amplio: hay propiedades desde 300,000 dólares con piscina y acabados de lujo por debajo de los 400,000 dólares.

Este tipo de análisis sobre Cape Coral es recurrente entre cubanos en redes sociales. El debate sobre si la ciudad es una buena opción para la comunidad latina se intensificó este mes, cuando otra cubana la llamó «la peor ciudad de toda Florida» por sus ordenanzas restrictivas sobre vehículos comerciales y embarcaciones frente a las viviendas.

Tiffany concluye su análisis con una postura que resume su enfoque: «Si tú me preguntas a mí que si esta es una ciudad para vivir y pueden vivir todos, yo te diría que no, no es para todos. Que es una ciudad que no puede vivir nadie, te diría que tampoco. El tema está en que tú tienes que saber para dónde vas, qué quieres y dónde vas a vivir».