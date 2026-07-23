¿Cómo lució y se comportó Nicolás Maduro en corte seis meses después de su captura?: Estos son los detalles

Caricaturas hechas por personas que asistieron a la audiencia de este jueves

Nicolás Maduro compareció este miércoles por tercera vez ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, exactamente 200 días después de su captura, y los testigos presenciales coincidieron en describir a un hombre transformado: más delgado, más canoso y notablemente más dócil que en sus comparecencias anteriores.

La audiencia -que duró entre 13 y 20 minutos- concluyó con una decisión histórica: el juez federal Alvin Hellerstein fijó el 1 de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio oral contra Maduro y su esposa Cilia Flores por cargos de narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas.

Un hombre físicamente irreconocible

Maduro entró a la sala vestido con uniforme de prisión color caqui, zapatillas deportivas y sin esposas, usando espejuelos y audífonos para la traducción simultánea.

Periodistas y dibujantes judiciales estimaron que el exdictador venezolano ha perdido entre 12 y 15 kilos desde su detención.

El caricaturista venezolano Jorge Torrealba, quien ha asistido a todas las audiencias para realizar bocetos judiciales -el único registro visual permitido dentro de la sala- fue directo:

«A diferencia de la última vez, lo vi bastante flaco, lo vi canoso. Y aunque duró solo 15 minutos, lo vi de frente».

El periodista Roberto Macedonio, presente en la sala, ofreció el retrato más detallado: «Físicamente desmejorado, más delgado, con las facciones de la cara más claras, el cuello más arrugado, los brazos mucho más delgados, vestido de reo».

Cilia Flores, de 69 años, también lució más delgada, con el cabello recogido en una coleta, gafas y el mismo uniforme caqui.

Según Macedonio, ambos entraron con cadenas en los pies y «no cruzaron ni una sola mirada» durante toda la sesión.

Un comportamiento radicalmente distinto al de enero

Más allá del aspecto físico, el cambio de actitud fue lo que más llamó la atención.

El contraste con su primera comparecencia del 5 de enero resultó llamativo.

En aquella audiencia, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra» y declaró en español: «Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país».

En la segunda, celebrada el 26 de marzo, mostró tics nerviosos y se estiraba en la silla.

En esta tercera comparecencia, el tono fue completamente diferente. Macedonio lo resumió: «En la primera audiencia llegó diciendo soy el presidente legítimo de Venezuela y estoy aquí secuestrado. En esta no ha dicho ni una sola palabra al juez».

Al entrar, saludó al juez con un «Good morning» que se escuchó en toda la sala. Durante la sesión tomó notas, bebió agua continuamente y sonrió con frecuencia a sus abogados.

Al finalizar, intentó conversar con Barry Pollack y los alguaciles quisieron impedirlo; el propio juez intervino diciendo «Déjelos hablar» en varias ocasiones.

Al salir, Maduro levantó la mano para saludar a los asistentes en la galería, compuesta en su mayoría por abogados venezolanos y exprisioneros políticos. No recibió respuesta.

Los cargos y la estrategia de la defensa

Maduro, de 63 años, enfrenta cuatro cargos federales que conllevan penas de hasta cadena perpetua: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer esas mismas armas.

Pollack -quien también representó al fundador de WikiLeaks, Julian Assange- tiene plazo hasta el 2 de septiembre para presentar una moción de inmunidad de jefe de Estado.

Esta estrategia enfrenta un obstáculo: Estados Unidos no reconocía a Maduro como presidente desde 2019.

El calendario procesal establece una audiencia oral sobre inmunidad y jurisdicción el 17 de noviembre de 2026.

En abril, Washington permitió que Venezuela financie la defensa legal de Maduro y Flores, algo que anteriormente estaban prohibido por las sanciones.

Maduro y Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn bajo un régimen de aislamiento estricto, con salidas de celda limitadas a tres veces por semana durante una hora.

Si el juicio se celebra según lo previsto, Maduro llegará al banquillo con 514 días de prisión y 64 años de edad.

La fecha del juicio ya está confirmada, aunque la defensa mantiene abierta la posibilidad de solicitar prórrogas.