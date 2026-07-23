Delfines convierten el oleaje de Bertha en su parque de diversiones en una playa de Florida

Un grupo de delfines protagonizó un espectáculo natural en Navarre Beach, en el noroeste de Florida, al jugar y saltar entre las grandes olas generadas por la tormenta tropical Bertha.

Las imágenes fueron publicadas este miércoles por el perfil de Facebook Beautiful Moments Photography by BeBe, que bautizó jocosamente a los animales como los «Air Jordans de Navarre Beach» (los Jordan voladores de la playa de Navarre) por la altura de sus saltos.

«¡Que venga Bertha!», añadió el perfil al compartir la secuencia, en la que varios delfines emergen del agua y parecen aprovechar la fuerza del oleaje para impulsarse.

El meteorólogo de Florida Matt Devitt también difundió las imágenes en Facebook y destacó el curioso comportamiento de los animales.

«La tormenta tropical Bertha está levantando grandes olas a lo largo del Panhandle de Florida (la franja noroccidental del estado), ¡y a los delfines les encanta! Esto es Navarre Beach, donde los vientos han alcanzado por momentos ráfagas superiores a las 40 mph», escribió Devitt.

La escena se viralizó rápidamente por el contraste entre el mar embravecido y los saltos de los delfines, que convirtieron durante unos instantes el peligroso oleaje en un inesperado espectáculo frente a la costa floridana.

Bertha tocó tierra este miércoles en el sureste de Luisiana con vientos máximos sostenidos de 45 mph y continuó desplazándose hacia el oeste, cerca de las costas de Luisiana y Texas.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que el oleaje generado por Bertha continuará extendiéndose por la costa norte del Golfo y podría provocar condiciones marítimas peligrosas y corrientes de resaca potencialmente mortales.

Aunque las imágenes de los delfines resultan llamativas, las autoridades recomiendan evitar entrar al mar en las zonas afectadas y respetar las advertencias locales sobre oleaje elevado y corrientes peligrosas.