Directora de emblemática sala de conciertos en Santiago de Cuba denuncia dos meses sin salario

Yorisel Andino, directora de la Sala de Conciertos Dolores de Santiago de Cuba, denunció este jueves en Facebook que los trabajadores de esa institución acumulan más de dos meses sin recibir salario, correspondientes a mayo y junio de 2026.

«Ya se acumulan más de dos meses que los trabajadores de la Sala de Conciertos Dolores no recibimos la remuneración correspondiente al mes de mayo (a cobrarse en junio) y el pago de junio (a realizarse en julio)», escribió Andino en su perfil personal.

Captura Facebook/Yori Andino

La directora describió la situación como «más que penosa y angustiante» para quienes dependen de ese ingreso, por modesto que sea, para el sustento propio y el de su familia.

Según explicó, el problema tiene raíz estructural: tras la división de la Empresa de la Música y la reemergencia del Centro de la Música, la Sala Dolores quedó entre las instituciones subvencionadas de este último, con subordinación económica a la UPAC.

«El tratamiento salarial que corresponde cayó en un limbo», señaló la directiva señalando un claro caso de burocratismo y desidia gubernamental.

Semana tras semana, los trabajadores recibieron promesas que nunca se cumplieron: «se les va a pagar tal mes en efectivo», «se les van a poner ambos meses en tarjeta».

Según su denuncia, la respuesta más reciente, obtenida el miércoles, fue que «el Banco regresó los pagos de la Sala y hay que montarlos otra vez».

Andino cuestionó con dureza esa cadena de excusas: «En este monta y desmonta, ¿cómo resolvemos las urgencias de cada día los trabajadores afectados?».

La directora subrayó que su cargo no la exime de la misma precariedad que sufren sus colegas: «Soy directivo sí, y también soy antes que nada trabajadora, una mujer de a pie que espera su modesto ingreso salarial; soy además colega y empática con los que me acompañan por años en la Dolores con salarios mínimos y todos merecemos respeto».

También señaló que trabajadores del propio Centro de la Música y de otras unidades musicales estuvieron recientemente en situación similar, y que el nuevo director del Centro —a quien no identificó— ha estado pendiente del problema pese a problemas de salud, sin lograr respuesta satisfactoria de las instancias correspondientes.

Andino cerró su publicación con una pregunta sin respuesta institucional: «¿Hasta cuándo?».

La denuncia se enmarca en un patrón extendido de impagos en Cuba. Hace menos de 10 días, maestros de Camagüey denunciaron dos meses sin cobrar, con la explicación oficial de «no hay dinero».

A principios de mes, autoridades de Guantánamo advirtieron que la escasez de efectivo en los bancos ponía en riesgo el pago de salarios y pensiones.

Además, en junio, una empresa azucarera estatal cerró tras acumular cuatro meses de salarios impagados.