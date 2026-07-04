Escasez de efectivo pone en jaque el pago de salarios y pensiones en Guantánamo

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Las autoridades provinciales de Guantánamo convocaron este sábado una reunión de emergencia con todos sus municipios para exigir un aumento urgente de los depósitos en efectivo en los bancos, única vía que el régimen identifica para cubrir los salarios del sector educacional y las pensiones de los jubilados en julio.

La sesión, celebrada por audioconferencia y presidida por las máximas autoridades del Partido Comunista y el Gobierno provincial, fijó una meta de recaudación diaria cercana a los 15 millones de pesos en efectivo para toda la provincia, informó el periódico oficial Venceremos.

Los datos presentados en el encuentro revelan que las sucursales del Banco Popular de Ahorro (BPA) apenas alcanzan 94 % de esa meta, mientras que las del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) llegan solo al 77 %, con poco más de 12 millones de pesos captados entre ambas instituciones.

Esa brecha de al menos tres millones de pesos diarios pone en riesgo directo el pago de nóminas y pensiones durante el mes, en una provincia donde —como en el resto del país— el efectivo circula principalmente fuera del sistema bancario formal.

El cuadro no es exclusivo de Guantánamo. En junio, el gobierno de Granma admitió públicamente que no tenía los más de 400 millones de pesos necesarios para pagar a sus 111,000 jubilados, para lo cual adoptó un esquema de pago escalonado según los ingresos diarios de cada sucursal.

Ante el colapso, el propio Banco Central instruyó extender a escala nacional un plan piloto iniciado en Holguín, donde unas 20 mipymes comenzaron a pagar pensiones en efectivo directamente a los jubilados, con beneficios a cerca de 5,000 pensionados.

El trasfondo es el fracaso de la política de bancarización obligatoria lanzada en agosto de 2023. Tres años después, apenas 3,77 % de las transacciones en Cuba son digitales, más de 50 % de los cajeros de La Habana estaban fuera de servicio en mayo, y el propio periódico Venceremos reconoció la víspera que la crisis "ha dejado de ser una dificultad bancaria para convertirse en un problema social".

En la misma reunión de este sábado, las autoridades de Guantánamo abordaron otros frentes críticos como el incumplimiento del plan de circulación mercantil en las empresas de comercio de Baracoa, Manuel Tames, San Antonio del Sur e Imías, y el persistente deterioro de transformadores eléctricos con afectaciones tanto en el sector estatal como en el residencial.

Cuba tiene más de 1,7 millones de jubilados que dependen de un sistema bancario colapsado, con pensiones máximas de 4,000 pesos mensuales, equivalente a menos de 10 dólares al cambio informal

Por su parte, la Asamblea Nacional aprobó en junio un paquete de 176 medidas que incluye, por primera vez desde 1959, la autorización de banca privada, reformas que analistas consideran tardías frente a la magnitud del colapso.