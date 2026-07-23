Joven cubano-mexicana recibe beca excepcional para estudiar medicina gratis en Cuba

La Sección Consular de Cuba en Ciudad de México entregó este miércoles la Beca DACCRE a Lis Vinajel López, una joven cubano-mexicana que cursará la carrera de Medicina de forma completamente gratuita en la isla.

El consulado describió el acto como «un gran orgullo» y precisó que las Becas DACCRE «son otorgadas de forma excepcional a descendientes de cubanos residentes en el exterior para cursar sus estudios en nuestro país».

El programa, cuyo nombre completo es Dirección General de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior, nació en 2005 como resultado de la III Conferencia «La Nación y la Emigración», impulsada por Fidel Castro en 2004 con el objetivo declarado de estrechar lazos entre el régimen y la diáspora cubana.

No obstante, el anuncio no especifica si la ayuda también incluye alojamiento, alimentación, transporte, materiales académicos, viajes u otros gastos asociados a la estancia en la isla.

Desde su creación, el programa había otorgado hasta 2025 más de 140 becas a hijos de cubanos residentes en 54 países, con Medicina y Estomatología como las carreras más frecuentes.

¿Por qué la beca resulta «atractiva»?

El atractivo económico de la beca resulta evidente al compararlo con los costos de estudiar Medicina en una universidad privada de México. Como referencia, el Tecnológico de Monterrey establece para esta carrera un plan compuesto por ocho semestres y ocho trimestres.

De acuerdo con las tarifas oficiales consultadas, un periodo de 18 créditos cuesta 201,150 pesos mexicanos, mientras que uno de 12 créditos cuesta 134,100 pesos , ambas cifras son impensables para la inmensa mayoría de mexicanos.

Otras instituciones privadas también manejan colegiaturas elevadas. En la Universidad Anáhuac México , por ejemplo, un semestre de 40 créditos representa cuatro pagos de 40,311 pesos, es decir, 161,244 pesos de colegiatura, además de inscripción, seguro médico y otros conceptos.

Frente a esos montos, una beca DACCRE que cubra los estudios de Medicina en Cuba supone un ahorro considerable para la beneficiaria y su familia.

En cuanto al ejercicio profesional, un título de Medicina expedido en Cuba no autoriza por sí solo a trabajar como médico en México.

Aunque ambos países mantienen un acuerdo bilateral de reconocimiento y revalidación de títulos universitarios, el propio tratado establece que sus beneficiarios deben cumplir los requisitos legales del país receptor.

¿Y después?

En 2023, autoridades de Morelos rechazaron a una veintena de médicos cubanos por carecer de cédula profesional y no haber completado el apostille de documentos emitidos en Cuba.

Sin embargo, a pesar de esas dificultades, muchos médicos formados en la isla logran eventualmente ejercer en México, donde la demanda de profesionales de salud es alta, lo que convierte la formación cubana en una inversión percibida como rentable a largo plazo.

Desde una perspectiva crítica, el programa funciona como un instrumento de influencia política del régimen: capta a descendientes de emigrados —muchos de los cuales nunca vivieron en Cuba— y los forma durante años en un entorno ideológicamente controlado, fortaleciendo vínculos identitarios y políticos con comunidades cubanas en el exterior.

En noviembre de 2025, durante el XII Encuentro de Becarios DACCRE, la directora general del programa, Ana Teresita González Fraga, definió la educación como «un puente sólido que une a la nación con sus residentes en el exterior».