Doctora cubana: «El salario no te da ni para un paquete de pollo»

Una doctora cubana identificada como Roxangela San Martín publicó este viernes en Facebook una denuncia pública sobre la precariedad salarial que enfrentan los profesionales de la salud en Cuba, con una frase que resume la situación de miles de médicos en la isla: el sueldo no alcanza ni para comprar un paquete de pollo.

«Imagínate estudiar medicina nueve años de tu vida —seis de carrera y cuatro de especialidad— para terminar no ejerciendo tu profesión porque el salario no te da ni para un paquete de pollo», escribió San Martín en una imagen de texto sobre fondo magenta que acompañó su publicación.

En el mismo mensaje, la doctora reveló que su madre, también médica con dos especialidades y 34 años de servicio en el sector, se retiró con apenas 3,000 pesos mensuales, una cifra que no llega a cinco dólares al tipo de cambio informal actual.

San Martín relató además que, al intentar sostenerse con un negocio propio, recibió la visita de un inspector de la DIS (Dirección de Inspección Estatal), quien la señaló con desdén ante otros con la frase «esa es la doctora».

Captura de Facebook

«Mi publicación es para veamos cuán invertida se encuentra la pirámide y cuán infravalorados somos los profesionales en esta Cuba de hoy, va sobre la pérdida del respeto, sobre la pérdida de valores», escribió la doctora, quien reconoció haber prometido no volver a usar sus redes para denunciar problemas que las autoridades ignoran, pero afirmó que «las situaciones no me lo permiten».

La denuncia llega en un momento en que el régimen acaba de aprobar la Resolución 17/2026 con nuevos salarios para el sector salud, vigente desde julio con pago efectivo a partir de este mes de agosto.

Sin embargo, los montos siguen siendo irrisorios: un médico recién graduado percibirá 7,045 pesos mensuales y un especialista de segundo grado, 8,880 pesos, lo que equivale a entre 10,5 y 13,2 dólares al cambio informal. Otra doctora cubana calificó esa subida de «vergüenza mundial» al señalar que el aumento apenas supera los diez dólares mensuales.

La canasta básica para dos personas en La Habana supera los 41,000 pesos mensuales, una brecha abismal frente a cualquier salario médico del escalafón oficial.

El caso de San Martín no es el único. El viernes, el médico Yasmany Figueroa Chaviano, doctor en Optometría y Ciencias de la Visión residente en Santo Domingo, Villa Clara, denunció que él y su familia se estaban «muriendo de hambre» y que había llegado a vender ropa y zapatos para poder comer al menos una vez al día.

En mayo, otra médica con especialidad y categoría docente abandonó la profesión porque su salario no le alcanzaba para alimentar a su hijo.

El Food Monitor Program reportó en junio que el 96,91% de la población cubana carece de acceso adecuado a alimentos y que el 33,9% de los hogares tuvo a alguien que se durmió con hambre en los últimos 30 días.

A este panorama se suma el Decreto 160 de 2026, que cierra la puerta a la medicina privada en Cuba y reserva toda actividad sanitaria al Sistema Nacional de Salud.

Firmado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz el 22 de julio y publicado en la Gaceta Oficial, el decreto entra en vigor el próximo martes 4 de agosto, eliminando la única vía legal que les quedaba a los médicos para complementar sus ingresos fuera del Estado.