Vicecanciller Fernández de Cossío afirma que medidas contra el régimen provocan «repulsión interna» en EE.UU.

El vicecanciller del régimen cubano Carlos Fernández de Cossío publicó este domingo en su cuenta de X un mensaje en el que acusó al gobierno de Estados Unidos y a su secretario de Estado Marco Rubio de difundir «mentiras» sobre Cuba, argumentando que esas falsedades buscan también encubrir lo que llamó una crisis interna en la propia sociedad estadounidense.
Según recogió la agencia estatal ACN, el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) sostuvo que las declaraciones de Washington no responden únicamente a una estrategia de justificación de sus políticas hacia la isla, sino que tienen un propósito adicional: intentar dar una explicación a la inconformidad que, según él, existe dentro de la propia sociedad norteamericana.
«Las mentiras del gobierno de EE.UU. y su secretario de Estado respecto a Cuba no se deben sólo a intentar justificar la injustificable agresión. Es también una forma mendaz de intentar explicar la repulsión interna en su país contra la injusticia y el abuso en una sociedad en crisis», escribió Fernández de Cossío en la red social.
El viceministro añadió, según ACN, que esas declaraciones forman parte de una estrategia para encubrir las consecuencias de las medidas coercitivas aplicadas contra Cuba, que el régimen describe como rechazadas por la comunidad internacional.
Las palabras del vicecanciller llegan en medio de una escalada sostenida de sanciones estadounidenses. La administración Trump, con Marco Rubio como secretario de Estado, acumuló más de 240 medidas restrictivas contra Cuba desde enero de 2026, incluyendo la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo, que amplió las sanciones a los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.
Entre mayo y julio se produjeron al menos cinco rondas de designaciones. La más reciente, el 23 de julio, incluyó nuevas sanciones contra nueve entidades y dos personas vinculadas al gobierno cubano.
Fernández de Cossío ha sido una de las voces más activas del régimen frente a Washington en este período. El 24 de julio calificó las sanciones como una «guerra abierta contra todo el pueblo», y el 17 de julio acusó a EE.UU. de ser la «principal fuente de terrorismo» en el hemisferio occidental.
El 27 de julio reveló además que Cuba aceptó un canal de comunicación propuesto por Washington, pero que el proceso se estancó porque EE.UU. exigía concesiones sobre el sistema político cubano.
El 31 de julio, en una entrevista con el New York Times, el vicecanciller abrió la puerta a que empresas vinculadas a Trump hicieran negocios en la isla, señalando que el obstáculo real serían las propias leyes estadounidenses.
Rubio, por su parte, declaró el 11 de julio que pedía a los líderes cubanos hacer «reformas reales antes de que sea demasiado tarde», mientras que el canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó el 30 de junio que las sanciones estaban «causando muertes» en Cuba en medio de escasez de alimentos, combustible, medicinas y electricidad.
La declaración de este domingo añade un nuevo ángulo a la estrategia comunicacional del régimen: presentar la presión internacional no como consecuencia de sus propias políticas, sino como síntoma de una supuesta crisis interna en la sociedad estadounidense.
Preguntas frecuentes sobre las sanciones de EE.UU. y la situación en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué afirma el vicecanciller cubano sobre las sanciones de EE.UU.?
El vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío afirma que las sanciones de EE.UU. buscan justificar una agresión contra Cuba y encubrir una crisis interna en la sociedad estadounidense. Según él, estas medidas coercitivas son parte de una estrategia para desviar la atención de los problemas internos de EE.UU. y son rechazadas por la comunidad internacional.
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¿Cuáles son las consecuencias de las sanciones en Cuba?
Las sanciones estadounidenses han exacerbado la crisis económica y energética en Cuba, provocando escasez de alimentos, combustible, medicinas y electricidad. El régimen cubano atribuye estos problemas al "castigo colectivo" impuesto por EE.UU., aunque también existen críticas sobre la gestión económica del propio gobierno cubano.
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¿Qué medidas ha tomado EE.UU. contra Cuba desde enero de 2026?
Desde enero de 2026, EE.UU. ha implementado más de 240 sanciones contra Cuba, afectando sectores clave como energía, defensa, minería y servicios financieros. Estas sanciones incluyen medidas extraterritoriales que también afectan a empresas extranjeras que tienen relaciones comerciales con Cuba.
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¿Existe un canal de comunicación entre EE.UU. y Cuba?
Cuba ha aceptado un canal de comunicación propuesto por EE.UU., pero el proceso se ha estancado debido a exigencias de concesiones sobre el sistema político cubano. El régimen cubano insiste en que no cederá en su soberanía ni en su modelo político.
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