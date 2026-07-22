«Hechos y no promesas exigimos»: Luis Alberto García reacciona a entrevista de Díaz-Canel para RT

El actor cubano Luis Alberto García Novoa respondió este miércoles con dureza a la entrevista que Miguel Díaz-Canel concedió al canal ruso RT en Español, desmontando punto por punto la metáfora de la utopía con la que el gobernante intentó responder si Cuba puede salir de la crisis.

En su publicación en Facebook, García comenzó con una afirmación contundente: «Para caminar, sirven las piernas y los pies. No las utopías».

El detonante fue la respuesta que Díaz-Canel ofreció el lunes al corresponsal de RT Oliver Zamora cuando este le preguntó si Cuba tiene salida. En lugar de presentar un plan concreto, el gobernante recurrió a una cita filosófica: «La utopía está en el horizonte. Cuando caminamos dos pasos, la utopía retrocede dos pasos. Y el horizonte se adelanta en diez pasos. ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar. Yo diría que la esperanza es lo mismo».

Facebook / Luis Alberto García

García señaló que el periodista «no la vio pasar o no quiso verla» al no objetarle al presidente que el horizonte es, por definición, siempre inalcanzable: «Esa línea donde la tierra o el mar parecen encontrarse con el cielo es una ilusión óptica y por mucho que uno trate de tocarla, ya sea que avance lenta o rápidamente, nunca podrá conseguirlo».

El actor subrayó que la poética de Díaz-Canel choca de frente con la realidad que viven los cubanos: «Imagino que DC quiso ser poético, pero LA POESÍA la tiene muy difícil cuando campean a sus anchas apagones criollos de toda clase».

García, que en semanas recientes denunció tres días y tres noches sin electricidad en su edificio en Playa, La Habana, fue categórico sobre lo que el pueblo cubano necesita: «Los cubanos TODOS, necesitamos, deseamos, pretendemos, ansiamos, soñamos, un estado de bienestar ALCANZABLEEEEEE».

El actor también cuestionó que durante décadas el régimen prometió ese bienestar sin que el adjetivo «inalcanzable» figurara jamás en el discurso oficial, y reclamó con firmeza: «Hechos y no promesas exigimos. Digo 'les exigimos' y no 'les suplicamos o rogamos'. Digo, si es que de verdad somos los que mandamos y decidimos, como aseguran».

La crítica de García no se limitó a la metáfora. El actor también apuntó al respaldo público que Díaz-Canel brindó al dictador nicaragüense Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo, justo después de que ambos declararan que Nicaragua no volverá a tener elecciones. Ortega hizo esa declaración durante el acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, y Cuba saludó oficialmente esa fecha.c

La reacción de García se suma a una ola de críticas que ha generado la entrevista de Díaz-Canel para RT, en la que el gobernante también reconoció que hace seis meses no llega un barco de combustible a Cuba —salvo uno ruso— y prometió aplicar 121 de las más de 170 medidas económicas antes de que termine julio.

Un día antes, la historiadora y activista Alina Bárbara López Hernández —bajo arresto domiciliario desde junio de 2024— también cargó contra Díaz-Canel tras la entrevista: «Nadie como el presidente cubano para decir estupideces en tono grandilocuente».

Miles de cubanos en redes sociales respondieron con indignación a la metáfora presidencial, en un país donde el salario mínimo equivale a menos de cinco dólares mensuales y los apagones provocan que la comida se eche a perder en los hogares.