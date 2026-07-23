De las Grandes Ligas a Broadway: el cubano José «Candelita» Iglesias hace historia

El pelotero y cantante cubano José «Candelita» Iglesias se convertirá en el primer jugador latino de las Grandes Ligas en actuar en Broadway, tras confirmarse este jueves su incorporación al elenco del aclamado musical Buena Vista Social Club como Narrador por una temporada limitada de seis semanas.

Iglesias subirá al escenario del Gerald Schoenfeld Theatre de Nueva York a partir del 27 de agosto, con funciones programadas hasta el 4 de octubre de 2026.

El anuncio llega en un momento de doble consagración para el habanero: como campo corto de élite en MLB y como estrella del pop latino bajo el nombre artístico Candelita, que heredó de su padre, Candelario Iglesias.

A lo largo de su carrera en las Grandes Ligas, Iglesias vistió los uniformes de los Boston Red Sox, Detroit Tigers, Cincinnati Reds, Baltimore Orioles, Los Angeles Angels, Colorado Rockies, New York Mets y San Diego Padres, equipo con el que firmó en marzo de 2025 por tres millones de dólares.

Su faceta musical despegó con fuerza en 2024, cuando «OMG» alcanzó el número 1 en Billboard Latin Digital Song Sales y se convirtió en el himno no oficial de los Mets durante su campaña de postemporada, acumulando más de dos millones de reproducciones bajo demanda en Estados Unidos.

El propio Iglesias describió el momento como un sueño cumplido con una carga profundamente personal: «Es un privilegio increíble formar parte de una banda tan histórica. Cualquiera que conozca de verdad a Cuba entiende el camino que hemos recorrido. Representar a Buena Vista Social Club —y hacerlo en Broadway— es algo profundamente significativo y verdaderamente especial».

El pelotero también subrayó la dimensión histórica del hecho: «Es abrumador de la mejor manera posible, porque seré el primer jugador latino de MLB en actuar en Broadway».

El musical que lo recibirá no es un escenario cualquiera. Buena Vista Social Club conquistó cinco premios Tony en 2025 —entre ellos Mejor Coreografía y Mejor Orquestación— y sumó un Grammy en febrero de 2026 al Mejor Álbum de Teatro Musical.

La producción narra, de forma ficcionalizada, la historia de los músicos cubanos cuyas carreras fueron truncadas por la Revolución y que décadas después se reunieron para revivir una era dorada de la música de la Isla, inspirándose en el legendario álbum grabado en 1996 en los estudios EGREM de La Habana, que vendió más de ocho millones de copias en todo el mundo.

El director del espectáculo, Saheem Ali, destacó que la decisión de contar con Iglesias respondió a algo inmediato e inconfundible: «Desde el momento en que conocimos a José Iglesias, quedó claro que traía un carisma único y auténtico. Nos está demostrando que los intérpretes extraordinarios provienen de los orígenes más inesperados».

El productor Orin Wolf añadió que pocas veces alguien llega a Broadway habiendo ya conquistado escenarios de esa magnitud: «Desde la cima de las Grandes Ligas hasta lo más alto de las listas latinas de Billboard, José ha llenado estadios y cautivado audiencias en todo el mundo. Ahora estamos encantados de darle la bienvenida a Broadway».

Las entradas para ver a Iglesias en Buena Vista Social Club están disponibles desde 64 dólares en el Gerald Schoenfeld Theatre, ubicado en el 236 West 45th Street de Manhattan.