Vídeos relacionados:

Los Padres de San Diego aseguraron en la madrugada del martes su boleto a la postemporada 2025, y lo harán con sello cubano en su nómina: el zurdo Adrián Morejón, quien viene de firmar una temporada espectacular, y el versátil infielder José “Candelita” Iglesias, pieza de impulso dentro y fuera del terreno.

La dupla cubana en San Diego

A sus 26 años, Morejón ha sido uno de los relevistas más consistentes de toda la liga, al punto de romper un récord histórico para el pitcheo cubano en Grandes Ligas. Su capacidad de dominar entradas claves lo convierte en un hombre esencial del bullpen de los Padres de cara a octubre.

Por su parte, Candelita Iglesias ha aportado su habitual polivalencia defensiva y ese carisma que lo caracteriza, combinando béisbol y música. Su más reciente sencillo, “Nadie Sabe Na”, ya se convirtió en un himno dentro del clubhouse de San Diego, tal como ocurrió en 2024 con los Mets de Nueva York y el tema “OMG”.

Padres: un proyecto ambicioso

La franquicia californiana, que cuenta con figuras de renombre como Fernando Tatís Jr., Manny Machado, Luis Arráez y un cuerpo de lanzadores de primer nivel, ha invertido fuerte en los últimos años para mantenerse competitiva. Con el quinto presupuesto más alto de MLB, el objetivo es claro: pasar de ser un equipo “competitivo” a un verdadero equipo “de campeonato”.

Es la segunda clasificación consecutiva a los playoffs, algo que San Diego no lograba desde 2005 y 2006. Sin embargo, el reto está en romper con los fantasmas recientes: en la NLDS de 2024 llegaron a poner contra la pared a los Dodgers 2-1 en la serie, pero fueron blanqueados en los dos juegos siguientes y se despidieron sin gloria.

El desafío de octubre

Ahora, con un bullpen reforzado por Morejón y la energía extra que aporta Iglesias, los Padres buscarán transformar su etiqueta de equipo competitivo en contendiente real al título. La ofensiva será clave, pues la producción de carreras ha sido el talón de Aquiles en series recientes.

Lo más leído hoy:

Lo cierto es que, con el sabor cubano en su roster, los Padres llegan a octubre con un aire renovado y la esperanza de que 2025 sea el año en que finalmente den el salto al campeonato.

Preguntas Frecuentes sobre la Clasificación de los Padres de San Diego a la Postemporada 2025