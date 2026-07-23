Expertos cubanos en Miami debaten sobre la reconstrucción de Cuba cuando caiga el régimen

Cubanos en Miami Foto © Instagram Cuban Diaspora Museum | Miami

Una docena de especialistas en infraestructura, economía e ingeniería se reunió el miércoles en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, en Miami, para debatir cómo reconstruir Cuba tras una eventual transición democrática, con cifras concretas sobre costos y plazos.

El foro, denominado «Iniciativa para una alternativa democrática y económica para Cuba», fue el primero de una serie de conferencias organizadas por el museo junto a instituciones como el Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de Florida (FIU), la Asociación de Ingenieros Cubano-Americanos y la Foundation for Human Rights in Cuba, entre otras.

Las principales líneas del debate

Martí Noticias citó declaraciones de varios participantes en el evento. Entre ellos destacan las palabras de Rafael Romeu, presidente de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, quien estimó que los primeros 180 días de estabilización tras el inicio de una transición costarían entre 180 y 270 millones de dólares.

Esas inversiones serían financiadas principalmente por capital privado estadounidense. La recuperación económica completa —que abarcaría energía, infraestructura, vivienda, agricultura, turismo y telecomunicaciones— alcanzaría entre 275,000 y 375,000 millones de dólares en un horizonte de 10 a 15 años.

Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin, puso cifras al deterioro del sector eléctrico: «El costo de la recuperación del sector eléctrico en Cuba sería entre 5,000 y 8,000 millones de dólares y va a tomar de tres a cinco años».

Piñón advirtió que más de una decena de unidades generadoras llevan más de 40 años en operación: «Estas plantas están cansadas, están rotas, mala tecnología, están quemando un crudo cubano que es el círculo vicioso que deteriora cada vez el sistema electroenergético en la isla. Entonces va a pasar tiempo».

Josenrique Cueto, exdirector interino del Departamento de Agua y Alcantarillado del condado Miami-Dade, calculó en unos 8,000 millones de dólares la reconstrucción del sistema de agua y alcantarillado cubano.

«Una recuperación inicial podría ser factible en unos 24 meses. Sin embargo, tener un sistema funcionando, estable, consistente, tomaría como mínimo entre 5 y 10 años», precisó.

El consenso del foro fue rotundo: sin un cambio de régimen previo, cualquier reforma o inversión estaría condenada al fracaso.

Marcell Felipe, presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana, señaló que el futuro de Cuba puede ser brillante, pero las condiciones para actuar aún no están creadas.

«Tenemos el talento humano, la capacidad, el capital privado en el exilio que está dispuesto a invertir inmediatamente para reconstruir el país, sin que el gobierno americano participe en esas áreas, pero todo esto depende de un tema esencial que es el cambio de régimen. Eso no va a suceder mientras esté la familia Castro, la familia Díaz-Canel al frente de ese sistema», expresó.

El empresario cubano-estadounidense Iván Herrera fue el más directo: «Soy partidario de una invasión. Soy partidario de que tomen Cuba», y añadió que «nunca se ha conocido un régimen que voluntariamente haya dejado el poder y menos este que lleva 70 años distribuyendo la pobreza».

El contexto: presión creciente y crisis estructural

El foro se celebró en un momento de creciente presión estadounidense sobre el régimen cubano y de planificación activa del exilio para una transición.

El martes, un avión de carga partió de Miami hacia Cuba con 700 paquetes de alimentos y kits de higiene, primer envío de un programa de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares impulsado por el gobierno de Estados Unidos, con distribución directa al pueblo cubano a través de grupos católicos.

La crisis energética que padece la isla agrava la urgencia del debate. Cuba sufre en 2026 apagones de hasta 20-24 horas diarias, con un déficit de generación de alrededor de 2,100 MW. No hay combustible para el transporte público y la calidad de vida de la población es cada vez peor. Los salarios no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

Los organizadores del evento en Miami anunciaron que en las próximas semanas se celebrará un segundo foro dedicado a salud, educación e infancia.

Jesús Tundidor, vicepresidente del museo, sintetizó el mensaje del exilio: «Queremos que el gobierno de Estados Unidos, el secretario Marco Rubio, y todo el mundo entienda que nosotros tenemos un plan. Estamos preparados para una Cuba libre».