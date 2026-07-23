Estados Unidos realiza ejercicios militares frente a Venezuela con marines y helicópteros

Marines estadounidenses realizaron un ejercicio de interdicción marítima a bordo del USS San Antonio (LPD-17) frente a las costas de Venezuela, en una demostración de fuerza que el Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM) difundió públicamente este miércoles a través de imágenes y videos.

Según publicó el SOUTHCOM en sus redes sociales, la acción llevada a cabo el pasado 17 de julio se enmarca en la Operación Southern Spear y responde a las prioridades del presidente de EE.UU. de «interrumpir el tráfico ilícito de drogas, disuadir actores malignos y proteger el territorio nacional».

El mando militar describió el ejercicio como una muestra de «trabajo en equipo y preparación» de las fuerzas desplegadas en el Caribe.

El II Cuerpo de Fuerzas Expedicionarias de Marines (II MEF) también publicó fotografías del ejercicio, en las que se aprecia a marines de la Littoral Combat Force-24 ejecutando un simulacro de abordaje, con helicópteros Bell UH-1Y Venom descendiendo efectivos mediante cuerdas sobre la cubierta del buque anfibio.

La Littoral Combat Force-24, conocida como la 24.ª Unidad Expedicionaria de Marines, está compuesta por aproximadamente 1.300 marines y marineros bajo el mando del coronel Ryan Lynch y opera como fuerza en alerta del SOUTHCOM en la región.

El despliegue de estos 1.300 marines en el Caribe fue anunciado a finales de mayo.

El ejercicio se produjo apenas una semana después de que el mismo buque concluyera una misión humanitaria en Venezuela.

El USS San Antonio llegó al Puerto de La Guaira el 9 de julio para relevar al USS Fort Lauderdale como componente principal de la asistencia humanitaria del Comando Sur tras los terremotos del 24 de junio, que dejaron al menos 3.342 muertos y daños estimados en 37.000 millones de dólares según la ONU.

El contexto político en el que se desarrollan estos ejercicios es de máxima tensión bilateral. Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, el gobierno venezolano está encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien ha rechazado frontalmente la presencia militar de EE.UU. en la región.

El régimen chavista calificó los ejercicios de «hostigamiento militar» y «operación de falsa bandera», y Rodríguez advirtió que quienes apuesten por una intervención militar «les irá muy mal».

No es la primera acción militar estadounidense de este tipo en los últimos meses. En mayo, la Embajada de EE.UU. en Caracas realizó un simulacro de evacuación con aeronaves MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines, y en enero Washington reubicó el USS San Antonio y el USS Iwo Jima al Atlántico y autorizó la intercepción de embarcaciones en alta mar.

El patrón de despliegue militar de EE.UU. en el Caribe se ha intensificado de forma sostenida a lo largo de 2026, con operaciones que combinan presencia naval, ejercicios anfibios y vigilancia aérea en aguas próximas a Venezuela.