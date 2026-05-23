EE.UU. realiza simulacro de evacuación de su embajada en Caracas: Reportan fuerte presencia militar

La Embajada de Estados Unidos en Caracas realizó este sábado un simulacro de evacuación de emergencia con un despliegue militar sin precedentes: dos aeronaves MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines sobrevolaron la capital venezolana y aterrizaron en las instalaciones diplomáticas, mientras el portaaviones USS Iwo Jima y el crucero misilístico USS Lake Erie se posicionaban frente a las costas venezolanas, a menos de seis millas náuticas.

El ejercicio fue autorizado formalmente por el gobierno venezolano, encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, y coordinado con la Cruz Roja venezolana y las autoridades aeronáuticas nacionales.

El canciller Yván Gil anunció la autorización en un mensaje transmitido por la televisión estatal: «Como parte del simulacro, dos aeronaves realizarán sobrevuelos controlados sobre la ciudad de Caracas y aterrizarán en las instalaciones de la Embajada de los Estados Unidos de América».

La propia sede diplomática confirmó el operativo en un comunicado oficial: «En estos momentos se está llevando a cabo un ejercicio de respuesta militar estadounidense en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como en todo el mundo. Seguimos avanzando en el plan de tres fases de @POTUS para Venezuela».

El ejercicio incluyó sobrevuelos controlados, despliegues coordinados y procedimientos de respuesta rápida ante escenarios como emergencias médicas, fallas críticas en la sede diplomática o desastres naturales.

El USS Iwo Jima es un buque de asalto anfibio que adquirió notoriedad internacional el 3 de enero de 2026, cuando fue utilizado como plataforma de traslado de Nicolás Maduro tras su captura en Caracas durante una operación militar estadounidense.

Maduro y su esposa Cilia Flores fueron llevados inicialmente al USS Iwo Jima antes de ser trasladados a territorio estadounidense, donde el exdictador permanece detenido a la espera de juicio por cargos de narcotráfico.

El buque ha sido pieza clave en operaciones antinarcóticos del Comando Sur, especialmente en acciones contra redes vinculadas al Cartel de los Soles, y ha mantenido presencia recurrente en rutas marítimas estratégicas del Caribe desde finales de 2025.

El simulacro se produce en un contexto de rápida normalización bilateral. El 5 de marzo, EE.UU. y Venezuela restablecieron formalmente sus relaciones diplomáticas tras más de siete años de ruptura, y el 14 de marzo la embajada estadounidense izó nuevamente su bandera en Caracas.

El 30 de abril, American Airlines reanudó vuelos directos Miami-Caracas por primera vez en siete años, y el 17 de mayo Venezuela entregó a Alex Saab a autoridades estadounidenses.

El plan de tres fases de la administración Trump para Venezuela contempla la estabilización del país, la recuperación económica con énfasis en el sector petrolero, y la reconciliación política, según ha señalado el secretario de Estado Marco Rubio.