Ulises Toirac se burla de «la utopía» de Díaz-Canel

El humorista y actor cubano Ulises Toirac respondió con sarcasmo a la metáfora filosófica que Miguel Díaz-Canel usó para hablar de la crisis en Cuba, convirtiendo la promesa de una «utopía» en la imagen de un país que camina sin destino hacia un «perro apagón».

El pasado lunes, en una entrevista con Russia Today (RT), Díaz-Canel recurrió a una frase popularizada por el escritor uruguayo Eduardo Galeano —quien a su vez la atribuyó al cineasta argentino Fernando Birri— para responder si Cuba tiene salida a su crisis: «La utopía está en el horizonte… ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar. Yo diría que la esperanza es lo mismo».

La respuesta fue recibida con indignación y sarcasmo por miles de cubanos, que la interpretaron como una evasiva filosófica ante la falta de soluciones concretas.

Toirac no tardó en reaccionar. En su perfil de Facebook, el actor publicó un texto que parodia directamente las palabras del gobernante: «Con mi caminado característico, rompiendo montes y ciudades. Si sigo comiendo mierda no llego a la casa utópica donde me espera un perro apagón alcanzable. Pasito alante y pasito atrás...»

La burla subvierte la metáfora original: el horizonte prometido se convierte en una «casa utópica» inalcanzable, y lo que aguarda al final del camino no es esperanza sino un apagón.

Captura de Facebook

El contexto en que llega esa ironía no puede ser más grave. En julio de 2026, Cuba acumula cinco colapsos totales del Sistema Electroenergético Nacional en lo que va de año, con déficits de generación récord: el 10 de julio se registraron apenas 935 MW disponibles frente a una demanda de 3,100 MW.

En zonas como Matanzas se han acumulado hasta 87 horas consecutivas sin electricidad, mientras en La Habana los cortes rondan las 15 horas diarias.

La reacción popular a las palabras de Díaz-Canel fue contundente. Según reportó CiberCuba al día siguiente, los cubanos estallaron tras la metáfora de la utopía, con comentarios como «Eso es evasiva; en Cuba no hay esperanzas de nada».

La frase que Díaz-Canel tomó prestada de Galeano tiene una versión completa que resulta aún más reveladora en este contexto: «Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré».

Su uso por parte del gobernante fue visto como un intento de apropiarse de un discurso progresista para justificar la inacción.

Esta no es la primera vez que Toirac apunta directamente contra Díaz-Canel. El 18 de julio, el actor retó a los dirigentes cubanos a abandonar sus privilegios y mudarse a barrios como La Habana Vieja, sin autos ni ventajas especiales.

El 12 de julio, describió la vida bajo los apagones como una «pesadilla». Y en febrero pasado, respondió con sarcasmo al discurso de «tiempos difíciles» del gobernante, señalando que en Cuba esa expresión debería llevar un «más» porque llevan «67 años» de dificultades.

En la misma entrevista en que habló de la utopía, Díaz-Canel prometió aplicar 121 de más de 170 transformaciones económicas antes de que terminara julio, con prioridad para jubilados y personas vulnerables, según informó el oficialista Granma.

Para millones de cubanos que llevan semanas sin electricidad, esa promesa suena, como escribió Toirac, a otro «pasito alante y pasito atrás».