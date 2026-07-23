El misterio termina 74 años después: Encuentran el avión de Pan Am desaparecido en el Atlántico

Los restos del Clipper Endeavor, el avión de Pan American World Airways que se hundió frente a las costas de Puerto Rico en 1952, fueron localizados a casi 600 metros de profundidad, poniendo fin a uno de los mayores misterios de la aviación comercial en el Caribe.

El hallazgo fue realizado el pasado 2 de junio y divulgado en exclusiva por el programa TODAY, de NBC, con imágenes obtenidas durante una expedición respaldada por Discovery Channel.

El aparato, un Douglas DC-4 que cubría el vuelo Pan Am 526A entre San Juan y Nueva York, descansa en el océano Atlántico a pocos kilómetros de la costa norte de Puerto Rico, donde cayó apenas minutos después del despegue el 11 de abril de 1952.

La búsqueda fue encabezada por la Air/Sea Heritage Foundation, que desde 2019 intentaba localizar la aeronave, junto con las empresas Deep Sea Vision y Eco Minerals, con el respaldo de Discovery Channel.

Para la expedición se utilizó un vehículo submarino autónomo, tecnología empleada habitualmente en la exploración de yacimientos marinos.

«Estábamos contrarreloj y sabíamos que teníamos una zona de búsqueda bastante bien definida», explicó Tony Romeo, director ejecutivo de Eco Minerals.

La confirmación llegó cuando las imágenes captadas por el dron revelaron que el fuselaje, aunque partido en dos, conservaba aún el nombre "Endeavor" y el emblemático logotipo alado de Pan Am.

La «Tragedia de Viernes Santo»

El accidente, conocido en Puerto Rico como la «Tragedia de Viernes Santo», sigue siendo uno de los peores desastres aéreos de la historia de la isla.

Ese día viajaban 69 personas a bordo: 64 pasajeros, entre ellos seis niños, y cinco tripulantes.

Pocos minutos después del despegue desde el aeropuerto de Isla Grande, fallaron dos motores del ala derecha.

Ante la emergencia, el capitán John C. Burn, un piloto con amplia experiencia en vuelos transoceánicos, decidió realizar un amerizaje para evitar que el avión impactara contra zonas pobladas o arrecifes.

Todos los ocupantes sobrevivieron al impacto inicial contra el mar.

Sin embargo, el fuselaje se fracturó y se hundió en menos de tres minutos.

Cincuenta y dos personas murieron ahogadas, mientras que solo 17 lograron sobrevivir. De las víctimas, únicamente 39 cuerpos pudieron ser recuperados.

Una tragedia que cambió la aviación

La investigación oficial concluyó que muchas de las muertes pudieron evitarse, según recogió BBC Mundo.

Según el informe de la entonces Junta de Aeronáutica Civil de Estados Unidos, la tripulación no explicó a los pasajeros dónde estaban los chalecos salvavidas ni cómo debían utilizarlos antes del amerizaje.

Además, solo una de las tres balsas inflables logró desplegarse correctamente.

«No se indicó dónde estaban las salidas ni dónde se encontraban los dispositivos de flotación. En medio del caos y el pánico, 52 personas se ahogaron dentro y alrededor del avión», explicó Josh Gates, presentador de Expedition Unknown.

Las conclusiones del caso impulsaron importantes cambios en la seguridad aérea. En 1965, Estados Unidos incorporó a su normativa la obligatoriedad de ofrecer instrucciones de seguridad antes de cada vuelo, una práctica que posteriormente fue adoptada como estándar internacional.

Una tumba submarina

Los responsables de la expedición descartaron recuperar los restos del avión.

El lugar será tratado como una tumba marítima y el equipo trabaja junto con el Gobierno de Puerto Rico para proteger el sitio y promover la creación de un memorial en honor a las víctimas.

«Cada vez que alguien sube a un avión, ya sea por vacaciones, por trabajo o para volver a casa, tiene una deuda con lo que ocurrió en el Clipper Endeavor», afirmó Gates.