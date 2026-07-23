EE.UU. sanciona al ministro de Salud de Cuba y a la estructura que gestiona las misiones médicas

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El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una nueva ronda de sanciones contra el régimen cubano que pone en la mira al núcleo del programa de misiones médicas en el extranjero. Entre los sancionados figuran el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, la funcionaria que dirige el reclutamiento de médicos para esas brigadas y las dos principales entidades encargadas de administrar el sistema.

Las medidas fueron adoptadas por el Departamento de Estado al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que autoriza sanciones contra personas y entidades vinculadas con la represión en Cuba y con actividades consideradas una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Washington sanciona a José Ángel Portal Miranda

Portal Miranda, ministro de Salud Pública desde julio de 2018, fue incluido en la lista de sancionados por su condición de alto funcionario del régimen y por supervisar las entidades responsables del programa de exportación de servicios médicos.

Junto a él fue designada Gretza Sánchez Padrón, directora de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), organismo del Ministerio de Salud Pública encargado de seleccionar, reclutar y gestionar a los profesionales enviados a trabajar en el extranjero.

Además, el Departamento de Estado sancionó a la propia UCCM y a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC), empresa estatal que comercializa los servicios médicos cubanos en el exterior.

Washington describió a la CSMC como «la principal fuente de divisas de Cuba», al asegurar que genera más ingresos que cualquier otro sector de la economía de la isla. Diversas estimaciones sitúan esa actividad por encima de los 4,900 millones de dólares anuales.

EE.UU. insiste en que las misiones médicas constituyen trabajo forzoso

En el comunicado oficial, el Departamento de Estado reiteró que el programa de misiones médicas constituye una política sistemática de trabajo forzoso, que calificó como una modalidad de trata de personas.

Según Washington, el régimen cubano retiene entre el 50 % y el 95 % de los salarios que los países receptores pagan por los servicios de los profesionales de la salud, un esquema que afecta a decenas de miles de médicos y otros trabajadores sanitarios desplegados en más de 50 países.

La administración Trump ha convertido el cuestionamiento a las misiones médicas en uno de los ejes centrales de su política hacia La Habana durante 2026.

En abril pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe de 199 páginas en el que concluyó que existen indicios graves de trabajo forzoso, trata de personas y formas contemporáneas de esclavitud en ese programa, además de recomendar a los Estados del continente revisar o suspender su participación.

Las sanciones también alcanzan al sector energético y a GAESA

La ofensiva anunciada este jueves no se limita al sector sanitario.

En el ámbito energético fueron sancionados el Centro de Investigaciones del Petróleo S.A. (CEINPET), brazo de investigación de la ya sancionada CUPET; la Empresa de Energía S.A. (ENERSA); y EINARBO S.A., dedicada a la importación de gas y lubricantes desde México e India.

Asimismo, el Departamento de Estado acusó al conglomerado militar GAESA de intentar eludir las sanciones estadounidenses mediante reorganizaciones corporativas y el uso de empresas intermediarias.

Como ejemplo, citó el traspaso de la administración del Puerto de Mariel a Coral Marítima S.A., una operación ejecutada en junio de 2026 que, según Washington, buscó proteger activos del conglomerado frente a las restricciones estadounidenses.

También fueron incluidas en la lista CEIBA Investments Limited, firma con sede en Guernsey dedicada a inversiones inmobiliarias en Cuba, y ORBIT S.A., empresa procesadora de remesas que el Departamento de Estado considera «controlada casi con certeza por GAESA».

Continúa la escalada de sanciones

Estas nuevas medidas amplían la campaña de presión económica emprendida por la administración Trump contra el régimen cubano.

El pasado 13 de julio, Washington ya había sancionado a otras diez entidades, entre ellas GEMAR, el Ministerio de Turismo, las Brigadas de Respuesta Rápida y las Milicias de Tropas Territoriales.

Con las designaciones anunciadas este jueves, la administración estadounidense continúa ampliando el cerco sobre sectores considerados estratégicos para el financiamiento del régimen.

El Departamento de Estado recordó que las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes e intereses de los designados bajo jurisdicción estadounidense y advirtió que empresas o instituciones financieras extranjeras que mantengan relaciones con ellos podrían quedar expuestas a medidas restrictivas.

«El objetivo último de las sanciones no es castigar, sino propiciar un cambio positivo en el comportamiento», concluyó el organismo en su comunicado.