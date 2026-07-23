EE.UU. sanciona al ministro de Salud de Cuba y a la estructura que gestiona las misiones médicas

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una nueva ronda de sanciones contra el régimen cubano que pone en la mira al núcleo del programa de misiones médicas en el extranjero. Entre los sancionados figuran el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, la funcionaria que dirige el reclutamiento de médicos para esas brigadas y las dos principales entidades encargadas de administrar el sistema.
Las medidas fueron adoptadas por el Departamento de Estado al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que autoriza sanciones contra personas y entidades vinculadas con la represión en Cuba y con actividades consideradas una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Washington sanciona a José Ángel Portal Miranda
Portal Miranda, ministro de Salud Pública desde julio de 2018, fue incluido en la lista de sancionados por su condición de alto funcionario del régimen y por supervisar las entidades responsables del programa de exportación de servicios médicos.
Junto a él fue designada Gretza Sánchez Padrón, directora de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), organismo del Ministerio de Salud Pública encargado de seleccionar, reclutar y gestionar a los profesionales enviados a trabajar en el extranjero.
Además, el Departamento de Estado sancionó a la propia UCCM y a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC), empresa estatal que comercializa los servicios médicos cubanos en el exterior.
Washington describió a la CSMC como «la principal fuente de divisas de Cuba», al asegurar que genera más ingresos que cualquier otro sector de la economía de la isla. Diversas estimaciones sitúan esa actividad por encima de los 4,900 millones de dólares anuales.
EE.UU. insiste en que las misiones médicas constituyen trabajo forzoso
En el comunicado oficial, el Departamento de Estado reiteró que el programa de misiones médicas constituye una política sistemática de trabajo forzoso, que calificó como una modalidad de trata de personas.
Según Washington, el régimen cubano retiene entre el 50 % y el 95 % de los salarios que los países receptores pagan por los servicios de los profesionales de la salud, un esquema que afecta a decenas de miles de médicos y otros trabajadores sanitarios desplegados en más de 50 países.
La administración Trump ha convertido el cuestionamiento a las misiones médicas en uno de los ejes centrales de su política hacia La Habana durante 2026.
En abril pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe de 199 páginas en el que concluyó que existen indicios graves de trabajo forzoso, trata de personas y formas contemporáneas de esclavitud en ese programa, además de recomendar a los Estados del continente revisar o suspender su participación.
Las sanciones también alcanzan al sector energético y a GAESA
La ofensiva anunciada este jueves no se limita al sector sanitario.
En el ámbito energético fueron sancionados el Centro de Investigaciones del Petróleo S.A. (CEINPET), brazo de investigación de la ya sancionada CUPET; la Empresa de Energía S.A. (ENERSA); y EINARBO S.A., dedicada a la importación de gas y lubricantes desde México e India.
Asimismo, el Departamento de Estado acusó al conglomerado militar GAESA de intentar eludir las sanciones estadounidenses mediante reorganizaciones corporativas y el uso de empresas intermediarias.
Como ejemplo, citó el traspaso de la administración del Puerto de Mariel a Coral Marítima S.A., una operación ejecutada en junio de 2026 que, según Washington, buscó proteger activos del conglomerado frente a las restricciones estadounidenses.
También fueron incluidas en la lista CEIBA Investments Limited, firma con sede en Guernsey dedicada a inversiones inmobiliarias en Cuba, y ORBIT S.A., empresa procesadora de remesas que el Departamento de Estado considera «controlada casi con certeza por GAESA».
Continúa la escalada de sanciones
Estas nuevas medidas amplían la campaña de presión económica emprendida por la administración Trump contra el régimen cubano.
El pasado 13 de julio, Washington ya había sancionado a otras diez entidades, entre ellas GEMAR, el Ministerio de Turismo, las Brigadas de Respuesta Rápida y las Milicias de Tropas Territoriales.
Con las designaciones anunciadas este jueves, la administración estadounidense continúa ampliando el cerco sobre sectores considerados estratégicos para el financiamiento del régimen.
El Departamento de Estado recordó que las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes e intereses de los designados bajo jurisdicción estadounidense y advirtió que empresas o instituciones financieras extranjeras que mantengan relaciones con ellos podrían quedar expuestas a medidas restrictivas.
«El objetivo último de las sanciones no es castigar, sino propiciar un cambio positivo en el comportamiento», concluyó el organismo en su comunicado.
Preguntas frecuentes sobre las sanciones de EE.UU. al programa de misiones médicas cubanas
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Estados Unidos ha sancionado a las misiones médicas cubanas?
Estados Unidos ha sancionado a las misiones médicas cubanas porque las considera una forma de trabajo forzoso y trata de personas. El Departamento de Estado argumenta que el régimen cubano retiene una gran parte de los salarios pagados por los países receptores a los médicos cubanos, lo que afecta a decenas de miles de profesionales desplegados en más de 50 países. Estas prácticas han llevado a que se califique el programa como un esquema de explotación laboral.
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¿Cuáles son las entidades y personas sancionadas por EE.UU. en el contexto del programa de misiones médicas?
Entre las entidades sancionadas se encuentran la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC) y la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM). A nivel individual, han sido sancionados el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, y la directora de la UCCM, Gretza Sánchez Padrón. Estas sanciones forman parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para presionar al régimen cubano y buscar un cambio en sus políticas.
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¿Cómo afecta a Cuba la retención de salarios en las misiones médicas?
La retención de salarios en las misiones médicas afecta significativamente a los médicos cubanos, quienes reciben solo una fracción de lo que se les paga por sus servicios. Según las denuncias, el régimen cubano retiene entre el 50% y el 95% de los salarios proporcionados por los países receptores. Esta situación no solo afecta a los médicos, sino que también genera críticas internacionales y es vista como una violación de los derechos laborales.
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¿Cuál es el impacto económico de las misiones médicas en Cuba?
Las misiones médicas son una de las principales fuentes de ingresos para el régimen cubano, generando más ingresos que cualquier otro sector de la economía de la isla, incluso más que el turismo. Estimaciones sugieren que estas actividades aportan entre 4,900 millones y 8,000 millones de dólares anuales. La presión de Estados Unidos para frenar este programa busca asfixiar económicamente al régimen cubano.
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