El pago del Seguro Social será diferente en agosto de 2026 en EE.UU: Esto es lo que debes saber

Los beneficiarios del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) en Estados Unidos no recibirán ningún depósito durante agosto de 2026, según informaron varias fuentes locales.

El motivo no es un recorte ni una suspensión del programa, sino un ajuste de calendario que adelanta el pago al viernes 31 de julio.

El cambio se debe a que el 1 de agosto cae en sábado.

La Administración del Seguro Social (SSA) tiene una regla operativa que establece que, cuando el primer día del mes coincide con un fin de semana o feriado federal, el depósito se envía el último día hábil anterior.

¿A quiénes afecta el cambio?

El ajuste impacta a cerca de 7.5 millones de personas inscritas en el SSI, un programa dirigido a adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad o ceguera, y personas con ingresos y recursos económicos limitados.

«El ajuste aplica únicamente para quienes reciben beneficios del SSI. No afecta a los beneficiarios de jubilación, discapacidad o sobrevivientes del Seguro Social, quienes continuarán recibiendo sus pagos de agosto según el calendario habitual de la SSA», precisó elsalvador.com citando al medio La Opinión.

Para los beneficiarios del Seguro Social regular, el calendario de agosto se mantiene sin cambios y depende de la fecha de nacimiento del titular:

Nacidos entre el 1 y el 10 del mes: cobran el miércoles 12 de agosto.

Nacidos entre el 11 y el 20: cobran el miércoles 19 de agosto.

Nacidos entre el 21 y el 31: cobran el miércoles 26 de agosto.

Existe además un grupo especial que recibirá su pago el 3 de agosto: quienes comenzaron a cobrar beneficios antes de mayo de 1997 o quienes reciben Seguro Social y SSI de forma simultánea.

Dos depósitos en julio, ninguno en agosto

Los beneficiarios del SSI recibirán dos depósitos durante julio: el primero el 1 de julio, correspondiente al pago regular de ese mes, y el segundo el 31 de julio, que corresponde al beneficio de agosto.

«La modificación, aclaró la SSA en su información pública sobre el SSI, no implica un cambio en el beneficio ni un pago adicional: se trata de un ajuste de calendario», señaló Infobae.

El siguiente depósito del SSI llegará el 1 de septiembre, correspondiente a ese mes.

¿Cuánto se puede recibir del SSI en 2026?

Según la tabla oficial de la SSA para 2026, los montos máximos federales mensuales son:

$994 para una persona elegible que solicita de manera individual.

para una persona elegible que solicita de manera individual. $1,491 para una pareja elegible.

para una pareja elegible. $498 para una «persona esencial», figura prevista por el programa.

La SSA advierte que el monto real puede ser menor al máximo federal, ya que depende de factores como el ingreso, la situación de vivienda y otros elementos del caso individual.

El programa también exige que los beneficiarios reporten cambios en salarios, otros ingresos y arreglos de residencia, pues esos factores influyen en el cálculo del pago.

Otros meses con pagos adelantados en 2026

Este tipo de ajuste no es exclusivo de agosto.

El calendario del SSI tendrá movimientos similares en lo que resta del año: en octubre habrá dos depósitos -el 1 y el 30- siendo el segundo para noviembre; y en diciembre ocurrirá lo mismo, con un pago el 31 que corresponderá a enero de 2027.

Este ajuste de agosto se produce en un año con varios cambios importantes para los beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos, entre ellos un aumento del 2.8% por ajuste al costo de vida aplicado desde enero de 2026, que beneficia a unos 72.5 millones de personas y representa un incremento promedio de aproximadamente $56 mensuales para los jubilados.

«La clave para los beneficiarios es revisar el calendario oficial y recordar que un pago adelantado no significa dinero extra, sino el depósito del mes siguiente entregado antes por coincidir la fecha regular con un fin de semana o feriado», concluyó una fuente local.