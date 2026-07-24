Guardia Costera lanza advertencia antes de la minitemporada de langosta en Florida

La Guardia Costera de EE.UU. y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) emitieron este jueves una advertencia de seguridad ante la inminente minitemporada de langosta espinosa, que se celebrará los días 29 y 30 de julio a lo largo de la costa de Florida.

Agentes de ambas instituciones patrullarán las aguas costeras para hacer cumplir las leyes pesqueras estatales y federales, así como las normas de seguridad náutica.

Scott Szczepaniak, especialista en seguridad náutica recreativa del Distrito Sureste de la Guardia Costera, subrayó la importancia de la precaución: «La minitemporada de langosta es un evento muy popular; los navegantes deben estar preparados y hacerlo lo más seguro posible. Es fundamental mantener buena conciencia situacional. Ante cualquier duda, ¡reduzca la velocidad! Una de las formas más comunes en que hemos visto a personas resultar heridas es por colisiones con otras embarcaciones, puentes o el fondo marino».

Las autoridades establecieron tres reglas prioritarias para quienes participen en el evento.

Primero, los navegantes deben reducir la velocidad a marcha mínima dentro de los 300 pies de una bandera de buceo en aguas abiertas.

Segundo, el motor debe apagarse por completo cuando haya buzos o nadadores cerca de la embarcación.

Tercero, toda langosta capturada debe medirse: el caparazón tiene que superar las 3 pulgadas (7.62 cm) para ser legal, medido en línea recta desde el borde frontal entre los cuernos hasta el borde trasero, sin incluir la cola.

En cuanto a los límites de captura, en Monroe County y el Parque Nacional Biscayne el tope es de seis langostas por persona por día, mientras que en el resto de Florida el límite sube a 12 por persona por día.

La Guardia Costera también recordó otras normas de seguridad: no sobrecargar la embarcación, verificar las luces de navegación antes de zarpar, mantener el interruptor de corte del motor activado mientras se navega y navegar sin alcohol.

«El entorno marino acelera los efectos del alcohol», advirtió el comunicado oficial.

La FWC también recordó las zonas donde la captura está completamente prohibida: el Parque Estatal John Pennekamp, el Parque Nacional Everglades, el Parque Nacional Dry Tortugas, las áreas de no captura del Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida y el Santuario de Langosta de Biscayne Bay.

Además, están prohibidos los arpones, anzuelos, herramientas que perforen el caparazón y separar las colas bajo el agua. Las hembras con huevos no pueden capturarse bajo ninguna circunstancia.

«El Distrito Sureste de la Guardia Costera y la FWC están completamente desplegados y patrullando las aguas de Florida para proteger a nuestros navegantes y conservar nuestros recursos marinos. Mantengamos esta minitemporada segura, legal y sin accidentes», concluyó el comunicado.

El historial de la minitemporada justifica la alerta. Según datos de Divers Alert Network (DAN), el evento ha registrado un promedio de dos muertes por buceo por temporada en la última década, y entre 2004 y 2013, los dos días de la minitemporada concentraron 20 de las 48 muertes relacionadas con la cosecha de langosta en todo Florida.

En la edición de 2025 de la minitemporada, que se celebró el 30 y 31 de julio, dejó varias personas arrestadas por no cumplir el reglamento.