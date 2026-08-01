Salieron a bucear en plena minitemporada de langosta y terminaron a casi dos millas de su barco

Tres hombres adultos quedaron a la deriva en aguas abiertas de los Cayos de Florida el miércoles, durante el primer día de la minitemporada de langosta espinosa, y fueron rescatados después de que un helicóptero de la Marina los localizara a casi dos millas náuticas del punto donde habían entrado al agua, según informó la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés).

El incidente ocurrió en un arrecife frente a Duck Key, en los Cayos Medios del condado Monroe, cuando el trío se separó de su embarcación por las condiciones adversas del mar.

Las autoridades recibieron el aviso de la desaparición poco antes del mediodía y activaron de inmediato un operativo conjunto que involucró a la FWC, la Estación de la Guardia Costera de Marathon y el equipo de Búsqueda y Rescate de la Marina de EE.UU. en Key West.

En menos de media hora, a las 12:12 p.m., un helicóptero de la Marina divisó a los tres buzos flotando en el agua.

Oficiales de la FWC los subieron junto con todo su equipo a bordo de la embarcación de patrulla y, poco después, los reunieron con su propio bote de buceo.

No se reportaron heridos entre los rescatados.

Imágenes de las cámaras corporales de los agentes de la FWC captaron el momento en que los oficiales avistaron a los tres hombres en el agua antes de sacarlos a salvo.

El capitán Adam Garrison, supervisor del Área del Condado Monroe de la FWC, subrayó la importancia de la respuesta coordinada: «Cada minuto importa durante una búsqueda en el agua. La coordinación fluida entre la FWC, la Guardia Costera y el equipo de Búsqueda y Rescate de la Marina, junto con el uso combinado de nuestros medios marítimos y aéreos, permitió una resolución rápida y segura para estos buzos».

El rescate se produjo en el marco de una minitemporada de langosta especialmente accidentada, que se celebró los días 29 y 30 de julio y movilizó a decenas de miles de buzos y navegantes hacia el sur de Florida.

Días antes del evento, la Guardia Costera y la FWC habían emitido advertencias de seguridad que recordaban a los participantes reducir la velocidad cerca de banderas de buceo, apagar el motor cuando haya buzos en el agua y nunca sumergirse en solitario.

Además del rescate de tres buzos frente a Duck Key, el balance preliminar de la minitemporada de langosta de 2026 no reportó fallecidos. Las autoridades destacaron el rescate de los buzos y la atención de una tortuga marina herida, además de informar que no se efectuaron arrestos.

En años anteriores sí ocurrieron accidentes mortales. En 2022, cuatro personas murieron durante la semana de la minitemporada, dos de ellas el 27 de julio, cuando comenzó la captura recreativa.

En 2025, un hombre de 82 años fue hallado sin respuesta mientras practicaba esnórquel frente a Grassy Key y otro de 61 años perdió el conocimiento al día siguiente; ambos fueron declarados muertos en hospitales de los Cayos.