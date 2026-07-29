Comienza la temporada de pesca de la langosta en Florida: Esto es lo que debes saber

La minitemporada de pesca recreativa de la langosta espinosa en Florida arrancó este miércoles a las 12:01 a.m. y se extenderá hasta la medianoche del jueves 30 de julio, según informó la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC).

El evento moviliza cada año a miles de pescadores, buzos y navegantes hacia las aguas del sur del estado, especialmente en Miami-Dade, los Cayos de Florida y el condado Monroe.

La ventana de captura deportiva cierra a las 11:59 de la noche del jueves 30 de julio.

La temporada regular de pesca de la langosta espinosa arrancará el 6 de agosto de 2026 y se prolongará hasta el 31 de marzo de 2027.

Límites de captura según la zona

En el condado Monroe y el Parque Nacional Biscayne, el límite es de seis langostas por persona al día; en el resto de las aguas de Florida se permiten 12.

Desde este miércoles solo se puede poseer fuera del agua el equivalente al límite de un día.

El jueves se permite hasta el doble del límite diario, siempre que las capturas se hayan realizado legalmente en ambas jornadas.

Los límites aplican únicamente a quienes estén pescando activamente con las licencias requeridas.

No se puede usar la cuota de niños, pasajeros u otras personas que no participen en la captura.

Tamaño mínimo y cómo medir

Cada langosta debe medirse mientras todavía está en el agua.

El caparazón tiene que superar las tres pulgadas (7,62 cm), medidas desde el borde frontal entre los cuernos hasta el borde trasero, sin incluir la cola.

Los ejemplares que no alcancen esa talla deben liberarse de inmediato.

Prohibiciones clave

Según Telemundo 51, las infracciones son consideradas delito penal en Florida y pueden conllevar tiempo en prisión.

Las principales prohibiciones son:

Separar la cola del cuerpo en aguas estatales.

Capturar hembras con huevos adheridos.

Usar herramientas que perforen o dañen el caparazón.

Realizar buceo nocturno en el condado Monroe durante el evento.

La captura también está prohibida todo el año en el Parque Nacional Everglades, el Parque Nacional Dry Tortugas y las zonas de exclusión del Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida.

Licencias y permisos

Para participar legalmente se necesitan dos documentos: una licencia de pesca recreativa en agua salada y un permiso específico para langosta.

El permiso de langosta cuesta cinco dólares por un año, para residentes.

La licencia anual de agua salada vale $17 para residentes y $47 para no residentes. Ambos se obtienen en línea en GoOutdoorsFlorida.com o en myfwc.com.

Seguridad en el agua

En días recientes, la Guardia Costera lanzó advertencias previas a la minitemporada sobre los riesgos más frecuentes.

Scott Szczepaniak, especialista en seguridad náutica del Distrito Sureste, señaló que «una de las formas más comunes en que hemos visto a personas resultar heridas es por colisiones con otras embarcaciones, puentes o el fondo marino».

Erika Benítez, portavoz de los Bomberos de Miami-Dade, insistió en no bucear solo: «Siempre bucear con otra persona, nunca hacerlo solo».

Según datos de Divers Alert Network (DAN), la minitemporada ha registrado un promedio de dos muertes por temporada en la última década.

Pete Sanchez, del Departamento de Bomberos de Miami, cerró con un consejo práctico: «Antes que salgan al mar, es importante hidratarse con bastante agua. Usar protector solar, gafas y sombreros, y póngale ojo a los niños y a las personas de la tercera edad, que son los más vulnerables».