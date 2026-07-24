Díaz-Canel promete «desatar las fuerzas productivas» y reforzar la defensa territorial

Díaz-Canel prioriza la «disposición combativa» ante una supuesta agresión de EE.UU., entre apagones y escasez

A pocas horas del aniversario 73 del asalto al Cuartel Moncada, una de las fechas impscindibles del régimen, el gobernante Miguel Díaz-Canel visitó la Zona de Defensa «Libertad», en el municipio de Marianao, La Habana, donde reafirmó que la prioridad del régimen es fortalecer las estructuras militares territoriales.

Vestido con uniforme verde olivo y gorra del Consejo de Defensa Nacional, el gobernante se dirigió a cuadros militares y civiles reunidos en la instalación para abordar dos ejes que el régimen presenta como estratégicos: la movilización defensiva y las reformas económicas en marcha.

En materia de defensa, Díaz-Canel declaró que «la preparación para la defensa y la elevación de la disposición combativa en interés de la Guerra de Todo el Pueblo es una tarea fundamental», invocando una supuesta amenaza de agresión estadounidense como justificación.

Señaló como prioridades el completamiento de las estructuras defensivas territoriales, la protección de la población y la actualización de los planes combativos «en la situación real de la nación».

Esta retórica forma parte de un patrón sostenido a lo largo de 2026: desde enero, el régimen declaró el «Año de Preparación para la Defensa» e impuso entrenamientos militares obligatorios cada sábado, mientras Díaz-Canel recorre los 15 municipios de la capital inspeccionando zonas de defensa desde el 30 de junio.

En el plano económico, el Díaz-Canel informó que 80 transformaciones están aprobadas para su implementación, cifra que —según anunció— superará el centenar la semana próxima.

Afirmó que se han priorizado las medidas «destinadas a desatar las fuerzas productivas, fortalecer el sistema empresarial y otorgar mayor autonomía a municipios y empresas», con el objetivo declarado de mejorar la relación entre salarios y precios.

Estas 80 medidas forman parte del paquete de 176 transformaciones aprobado por la Asamblea Nacional el 18 y 19 de junio de 2026, presentado por el régimen como el mayor bloque de reformas estructurales desde el Período Especial.

El paquete incluye banca privada, eliminación del tope de 100 trabajadores para las mipymes, mayor apertura a la inversión extranjera y sustitución gradual de subsidios universales por ayudas focalizadas.

Díaz-Canel también enumeró una serie de avances que el régimen atribuye a su gestión en Marianao: incorporación de fuentes renovables de energía, creación de nuevos reservorios de agua, ampliación de servicios bancarios para jubilados, remodelación de los Sistemas de Atención a las Familias y recuperación de instalaciones «en saludo al 26 de Julio».

Sin embargo, el contexto real dista del cuadro que pinta la propaganda oficial. Cuba atraviesa en 2026 una de sus peores crisis económicas en décadas, con apagones que superan las 24 horas horas diarias en varias provincias, escasez de combustible y alimentos, y una caída del PIB del 5% en 2025 que acumula una contracción del 15% desde 2020.

Analistas señalan que la gira municipal de Díaz-Canel busca también contener el descontento social ante el temor a un estallido popular.