Régimen publica las 176 medidas y cubanos responden: "Descárgenlas y se las comen y se alumbran con ellas"

Vídeos relacionados:

La publicación oficial de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas por el régimen cubano desató este jueves una avalancha de críticas en redes sociales, donde numerosos ciudadanos cuestionaron que el documento llegue en medio de una crisis marcada por apagones, escasez de alimentos, falta de medicamentos y problemas de conectividad.

Aunque el Gobierno presentó las medidas como el resultado de un proceso de consultas y debates en las principales estructuras del poder político, buena parte de las reacciones se concentró menos en el contenido del documento que en la realidad cotidiana que enfrentan millones de cubanos.

Uno de los comentarios que más repercusión generó resumió el sentimiento de frustración de muchos usuarios: "Descárguenlas y se comen y se alumbran con las medidas en papel", escribió un internauta, en alusión a la falta de comida y a los prolongados cortes eléctricos que afectan al país.

La ironía dominó buena parte del debate. Varios usuarios señalaron que ni siquiera podían acceder al documento porque no tenían internet o porque el enlace de descarga no funcionaba. "Cuando ETECSA mejore el internet podré descargarlas", comentó una persona, mientras otras afirmaban simplemente que el PDF no abría.

También abundaron quienes compararon este nuevo paquete de anuncios con iniciativas anteriores impulsadas por el Gobierno que, a su juicio, terminaron sin resultados visibles. Algunos recordaron el Ordenamiento Monetario, los Lineamientos del Partido o proyectos legislativos que, según dijeron, quedaron en promesas.

Otros cuestionaron que el texto contenga propuestas generales, pero pocas acciones de aplicación inmediata. "Veo muchas ideas, pero ninguna medida concreta para ponerlas en práctica", escribió otro usuario, reflejando el escepticismo que predominó entre los comentarios.

Las preocupaciones más repetidas estuvieron relacionadas con problemas que afectan directamente la vida diaria. Numerosos cubanos preguntaron si entre las 176 transformaciones existe alguna solución para los apagones, el desabastecimiento de medicamentos, la producción de alimentos o el deterioro del sistema de salud.

Mientras el Gobierno difundía el documento, varios ciudadanos aprovecharon la publicación para denunciar que llevaban más de 30 horas sin electricidad, que apenas reciben servicio unas pocas horas al día o que continúan sin agua potable en diferentes localidades del país.

El documento oficial incluye cambios en prácticamente todos los sectores de la economía, desde la empresa estatal, la inversión extranjera y el sistema bancario hasta la política tributaria, el turismo, el comercio y la eliminación gradual de subsidios a productos para sustituirlos por subsidios dirigidos a personas. También contempla ampliar la participación privada en diversas actividades económicas y profundizar la dolarización parcial de la economía.

Sin embargo, la conversación en redes sociales dejó claro que, para muchos cubanos, las prioridades siguen siendo mucho más inmediatas: tener electricidad, acceso al agua, alimentos asequibles y medicamentos, antes que nuevos paquetes de reformas cuya efectividad aún está por demostrarse.

Entre el sarcasmo, el cansancio y las críticas, el anuncio oficial terminó convirtiéndose en un espacio donde cientos de ciudadanos expresaron el creciente divorcio entre las promesas gubernamentales y las necesidades más urgentes de la población.