Raisel Iglesias entra en un selecto club de relevistas latinos en las Grandes Ligas

Raisel Iglesias logró este jueves sumar su octava temporada con al menos 20 juegos salvados en las Grandes Ligas, un hito que lo coloca en un selecto grupo de relevistas latinos con ese registro a lo largo de su carrera, según destacó el periodista Francys Romero.

El cerrador cubano comparte ese club exclusivo con figuras históricas del béisbol latinoamericano: Mariano Rivera lidera la lista con 16 temporadas de 20 o más salvamentos (1997-2013), seguido de Kenley Jansen con 13 (2012-2025), Aroldis Chapman con 11 (2012-2026), Francisco Rodríguez con 10 (2005-2016) y Roberto Hernández con nueve (1993-2002).

Iglesias, cuyas ocho campañas de 20 o más rescates abarcan desde 2017 hasta 2026, comparte el sexto puesto de ese ranking con Francisco Cordero (2004-2011) y José Mesa (1995-2005), dos nombres que forman parte de la historia del relevo en las Mayores.

El periodista Romero resumió el significado del logro con precisión: «Más allá de números, Raisel ha demostrado ser un sinónimo de consistencia en su carrera de Grandes Ligas».

Nacido en la Isla de la Juventud el 4 de enero de 1990, Iglesias defectó de Cuba en noviembre de 2013 y firmó con los Cincinnati Reds en 2014 como agente libre internacional. Debutó en MLB el 12 de abril de 2015 y desde entonces ha militado en tres franquicias: los Reds (2015-2020), los Ángeles de Los Ángeles (2021-2022) y los Atlanta Braves, con quienes juega desde 2023 tras firmar una renovación de un año por 16 millones de dólares para la temporada 2026.

La campaña actual ha sido la más completa de su trayectoria en varios sentidos.

El 27 de abril registró su salvamento número 100 con los Braves, y en mayo superó los 263 rescates de por vida, lo que lo ubicó en el puesto 36 del ranking histórico general de MLB.

Además, protagonizó una racha de 35 salvamentos consecutivos —la más larga activa en las Grandes Ligas en ese momento— que se extendió desde el 28 de julio de 2025 hasta el 7 de julio de 2026, cuando fue interrumpida por un jonrón de Juan Soto de los Mets de Nueva York.

En julio fue seleccionado por primera vez al Juego de Estrellas de MLB 2026, un reconocimiento que llegó con estadísticas de élite: 17 salvamentos en 17 oportunidades y efectividad de 1.53 al momento del anuncio.

En el contexto cubano, solo Aroldis Chapman —con más de 387 salvamentos de por vida— lo supera en el ranking histórico de rescates de la liga.

Con más de 270 salvamentos acumulados y una consistencia que se ha mantenido durante casi una década, Iglesias continúa ampliando un legado que lo sitúa entre los cerradores latinoamericanos más fiables de las últimas generaciones.