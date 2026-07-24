Crecen dudas sobre la donación humanitaria de EE.UU. a Cuba: «No es la ayuda que el pueblo necesita»

La creadora de contenidos cubana Sisi Aguilera publicó un video en Facebook en el que cuestiona abiertamente la donación humanitaria de Estados Unidos a Cuba, señalando una contradicción que, en su opinión, deja al pueblo cubano atrapado entre las sanciones y una ayuda que no resuelve nada de fondo.

«Por un lado aprietan y por el otro lado aflojan. Quien está en el medio y sigue estando en el medio es el pueblo de Cuba», afirmó Aguilera.

Su pregunta central apunta directamente al alcance de los envíos de ayuda humanitaria: «¿Qué objetivo cumple darle frijol, arroz y una linterna a un 50%, a un 30% de la población? Cuba entera está muriendo de hambre».

Aguilera no rechaza la solidaridad de Washington, pero insiste en que la ayuda no llega a la raíz del problema.

«Yo creo que esta no es la ayuda que el pueblo de Cuba necesita. Porque esto va a aliviar dos, quizás tres días de la vida del cubano. Dos o tres días, como mucho, pero la realidad es otra», señaló.

«Lo que el pueblo cubano necesita hoy no son soluciones temporales. Lo que Cuba necesita es poder vivir con dignidad, tener acceso a alimentos, medicamentos, electricidad, agua y la oportunidad de salir adelante», dijo Aguilera en el texto que acompaña su video.

También rechazó la idea de que solo una parte de la isla sufre la crisis: «Y no, no es solo 'la mitad de Cuba' la que está sufriendo. Es un país entero, de punta a cabo, enfrentando una realidad cada vez más difícil».

La cubana recibió decenas de mensajes de apoyo en los comentarios a su publicación. También hubo quien le pidió confianza en el gobierno de Estados Unidos.

«Recuerda que nosotros y los americanos pensamos diferentes. Ellos funcionan así, tienen sus etapas y sus pasos. Ellos diferencian al pueblo de los dictadores. Esa ayuda es para el pueblo, pero también saben que necesitan libertad y lo harán», dijo un usuario.

Otra persona señaló: «Lo que pasa es que el presidente Trump por mucho que quiera llevarlos hasta atrás no puede. Esto no es como piensan en Cuba, esto no es una dictadura como en Cuba. Aquí existe el Congreso, la Cámara de Representantes, el Senado. Son muchos pasos, aparte de examinar a un país antes de meterle una guerra».

El contexto de la donación

El video de Sisi Aguilera llega después de que comenzara la distribución de ayuda humanitaria en los municipios de Bejucal (Mayabeque) y Alquízar (Artemisa), a cargo de Cáritas Habana.

El primer vuelo formal bajo el nuevo compromiso estadounidense partió de Miami el 21 de julio con 18 toneladas de alimentos e insumos de higiene, suficientes para unas 700 familias en esta primera fase.

Ese envío forma parte del paquete de 100 millones de dólares anunciado por el secretario de Estado Marco Rubio el 8 de mayo de 2026, con el objetivo de beneficiar entre 100,000 y 200,000 familias en toda la isla.

La estrategia de Washington excluye deliberadamente al gobierno cubano como intermediario. Los fondos se canalizan a través de la Iglesia Católica, Cáritas Cuba y organizaciones no gubernamentales independientes.

El régimen ha calificado la iniciativa de «hipocresía» y manipulación política, exigiendo que cualquier ayuda pase por canales estatales.

Marco Rubio, por su parte, ha sostenido que el único obstáculo para que los recursos lleguen al pueblo es la negativa del propio gobierno a permitir la distribución por vías no oficiales.

En paralelo a los envíos humanitarios, Washington ha endurecido las sanciones contra entidades cubanas vinculadas a GAESA y el aparato de seguridad del régimen, lo que alimenta precisamente la contradicción que señala Aguilera.

«Si tú aprietas, no sueltes. No entendí», resumió la cubana con una frase que sintetiza el debate que su video ha abierto dentro y fuera de la isla.