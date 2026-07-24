Anuncian cierres de calles en el downtown de Miami este fin de semana

El Departamento de Transporte de Florida (FDOT) anunció este viernes un cierre total y continuo de la calle NE 13 Street en el downtown de Miami, que se extenderá desde esta noche hasta el lunes por la mañana, como parte de los trabajos de mejoras de drenaje del megaproyecto Connecting Miami.

Según el aviso publicado por FDOT South en redes sociales, el cierre abarca el tramo de NE 13 Street entre Biscayne Boulevard y NE 2 Avenue, y comenzará esta noche a las 10 p.m. para concluir a las 6 a.m. del lunes 27 de julio, sin interrupciones durante el fin de semana.

La zona afectada se ubica en las inmediaciones del Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, una de las áreas de mayor tránsito del centro de Miami.

Las autoridades pidieron a los conductores planificar con anticipación sus recorridos por el downtown.

«Planifique con antelación, use rutas alternas y calcule tiempo adicional de viaje», indicó FDOT en su comunicado oficial.

El cierre forma parte del proyecto I-395/S.R. 836/I-95 Design-Build, conocido como Connecting Miami, una de las obras de infraestructura vial más ambiciosas en la historia de la ciudad.

Este megaproyecto contempla la reconstrucción de 1.4 millas del corredor I-395/SR 836/I-95, incluyendo la construcción del llamado Signature Bridge, un puente de seis arcos sobre Biscayne Boulevard que conectará el downtown con el MacArthur Causeway.

El presupuesto inicial de la obra era de 802 millones de dólares, cifra que posteriormente escaló a más de 866 millones debido a modificaciones y problemas durante la construcción, según reveló un reportaje sobre las fallas que han retrasado el proyecto.

La fecha de entrega también se ha postergado en repetidas ocasiones. FDOT confirmó que la obra no estará terminada antes de 2029.

Los cierres en NE 13 Street no son nuevos para los residentes del área. En mayo de 2026, un cierre de drenaje programado en esa misma calle tuvo que posponerse por lluvia pronosticada, y FDOT indicó en ese momento que publicaría un nuevo calendario cuando las condiciones climáticas lo permitieran.

El proyecto también ha enfrentado otros contratiempos. En enero de 2026 sufrió una suspensión temporal tras un accidente en obra mientras FDOT y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) realizaban investigaciones.

Los cierres de este fin de semana no serán los últimos en la zona. Según la actualización semanal del proyecto Connecting Miami, para la semana del 27 de julio al 1 de agosto también están programados cierres nocturnos de Biscayne Boulevard entre NE 11 Street y NE 13 Street, de 10 p.m. a 5:30 a.m., con posibles cierres diurnos adicionales entre las 9 a.m. y las 4 p.m.