Salen a la luz nuevos detalles de accidente en obras de un puente en Miami

Seis trabajadores de la construcción resultaron gravemente heridos en la noche del viernes 16 de enero tras un violento accidente en la zona de obras del puente I-395, a la altura de la 1490 NW 3rd Avenue, en el centro de Miami.

Nuevos detalles revelados por medios locales y autoridades estatales en las últimas horas arrojan luz sobre la magnitud del siniestro, las causas preliminares y el delicado estado de los afectados.

Según información proporcionada por el Departamento de Bomberos de Miami y reportada por medios locales el incidente ocurrió poco después de las 10:00 p.m., durante una operación nocturna programada en el marco del proyecto I-395, una de las obras viales más ambiciosas del sur de Florida.

Mientras los obreros ejecutaban trabajos de encofrado y vertido de concreto, una viga cabezal -pieza fundamental que descansa sobre un pilar y soporta la estructura del puente- se desprendió y cayó, proyectando a seis trabajadores desde una altura estimada de 30 pies (aproximadamente 9 metros).

“Todos cayeron o se desplomaron desde una altura de unos 9 metros, por lo que se trata de lesiones corporales graves: posibles fracturas en las extremidades y posibles lesiones en la cabeza”, declaró el teniente Pete Sánchez, portavoz del Departamento de Bomberos de Miami.

Uno de los obreros quedó atrapado entre barras metálicas y moldes de madera, lo que provocó una operación de rescate particularmente compleja.

“Los trabajadores se encontraban sobre una tapa colocada encima de una viga y un pilar cuando quedaron atrapados entre barras de metal y materiales de madera antes de caer”, añadió Sánchez.

Una operación de rescate con grúas y equipos de corte

Los equipos de emergencia desplegaron un dispositivo de rescate de alta complejidad.

El Equipo de Rescate Técnico de Miami Fire Rescue utilizó grúas y herramientas de corte para liberar al trabajador atrapado dentro de la plataforma de encofrado, una estructura temporal empleada para moldear el concreto.

Cinco de los heridos fueron trasladados al Centro de Trauma Ryder del Hospital Jackson Memorial en condición crítica, bajo alerta de trauma, mientras que un sexto se encontraba en estado grave pero estable.

CBS News Miami también confirmó que el nivel de incidente fue elevado a “víctimas masivas nivel 1” para activar recursos adicionales.

¿Fue un colapso estructural? Lo que dice el FDOT

Ante la alarma inicial que provocó el incidente, las autoridades del Departamento de Transporte de Florida (FDOT) emitieron declaraciones para aclarar el alcance del siniestro.

“El incidente no fue un colapso del puente”, aseguró la portavoz del FDOT, Maria Rosa Higgins Fallon, tanto a Local 10 News como al Miami Herald.

Según el comunicado oficial:

“El incidente ocurrió durante una operación programada de construcción nocturna que involucró el encofrado durante un vertido de concreto dentro de la zona de trabajo. No involucró la estructura del puente ni ninguna parte de la carretera abierta al tráfico. Todo el trabajo se estaba realizando dentro de un entorno controlado y cerrado, alejado del tráfico en vivo”.

El accidente sí obligó al cierre temporal de algunas vías, incluyendo la carretera estatal 836 en dirección este, pero todas fueron reabiertas horas después.

Investigación en marcha y suspensión del proyecto

Las investigaciones para determinar las causas del accidente y posibles responsabilidades están en curso.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) comenzó a trabajar en el sitio el domingo siguiente al accidente, con la intención de identificar a los contratistas involucrados y recopilar testimonios e informes técnicos.

El FDOT informó que ha asumido la investigación y, como medida preventiva, ordenó la suspensión temporal del proyecto hasta que se completen las revisiones internas.

“El departamento está trabajando en estrecha colaboración con el contratista para comprender los detalles de este incidente”, explicó Higgins Fallon.

Un antecedente con nuevas revelaciones

Aunque la noticia se conoció el mismo viernes, nuevos detalles surgidos durante el fin de semana han permitido precisar las condiciones en que ocurrió el accidente.

Desde el tipo de estructura involucrada (una viga cabezal de cubierta), hasta la altura exacta desde la que cayeron los trabajadores, pasando por los procedimientos de rescate y el uso de encofrados durante el vertido de concreto, todo apunta a una falla técnica en un entorno de trabajo que, según las autoridades, era controlado y cerrado al tráfico.

El hecho de que no se haya tratado de un colapso estructural en plena vía pública ha ayudado a mitigar parte de la alarma inicial, pero la gravedad de las lesiones y las condiciones en que operaban los trabajadores han encendido las alarmas sobre la seguridad en obras de este tipo, especialmente cuando se realizan en horarios nocturnos y en estructuras elevadas.

Conclusión: Una alerta sobre la seguridad laboral

El accidente en las obras del puente I-395 no solo ha dejado un saldo preocupante de seis obreros heridos -cinco de ellos de gravedad- sino que ha vuelto a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los trabajadores de la construcción en grandes proyectos de infraestructura.

Aunque el FDOT asegura que el incidente ocurrió en una zona cerrada y no representa un peligro para la estructura del puente ni para el tráfico, la comunidad espera respuestas claras y una revisión profunda de los protocolos de seguridad.

Las investigaciones en curso serán claves para esclarecer lo ocurrido, pero por ahora el proyecto permanece detenido y los trabajadores afectados se recuperan tras una noche que bien pudo haber terminado en tragedia.