Willy Bermello llegó a Miami con 5 USD, a los 9 años vendía periódicos y hoy es el arquitecto de la biblioteca de Trump

El arquitecto cubanoamericano Willy Bermello, fundador de Bermello Ajamil & Partners y diseñador de la futura Biblioteca Presidencial de Donald Trump en Miami, llegó a esta ciudad siendo un niño de nueve años, con apenas cinco dólares en el bolsillo de su familia, sin imaginar que décadas después firmaría uno de los proyectos más ambiciosos del sur de Florida.

Bermello relató su historia en una entrevista con la periodista Tania Costa, donde describió con detalle las dificultades que vivió su familia tras abandonar Cuba en octubre de 1960, en el contexto del éxodo masivo que siguió al 1 de enero de 1959.

«Al llegar nosotros a Miami llegamos cada uno —mi padre, mi mamá y yo— con cinco dólares en el bolsillo. En ese momento al llegar aquí no había nada», recordó el arquitecto.

Durante los primeros dos meses, la familia compartió techo con otra familia mientras su padre buscaba empleo. La alimentación dependía de lo que repartía el refugio: queso Velveeta, latas de Spam, leche y huevo en polvo. «Vivíamos de una manera muy, pero muy modesta», admitió Bermello.

Su padre, Guillermo Bermello, era abogado, contador público y doctor en ciencias comerciales en Cuba, pero en Miami tuvo que comenzar desde cero. Terminó trabajando para la inteligencia, apoyando operaciones vinculadas a la fallida invasión de Bahía de Cochinos y asistiendo a las familias de los participantes durante años.

Con nueve años, Willy salía de la escuela, su padre lo llevaba a la Calle 8 con la 17 Avenida y allí se paraba frente a los carros a vender periódicos. «Si yo le hubiera dicho a mi mamá en Cuba que yo iba a estar en los Estados Unidos vendiendo periódicos en la calle, te puedo asegurar que ella no hubiera emigrado», contó a Tania Costa.

Para él, sin embargo, aquello era una aventura. «Yo sé que a ella se le partía el alma al ver que yo estaba vendiendo periódicos en la calle. Pero para mí, como muchacho, eso era interesante, era 'fun'», recordó.

Décadas de trabajo duro transformaron ese punto de partida en una trayectoria profesional de primer nivel. Bermello fundó Bermello Ajamil & Partners, que ha llegado a convertirse en la mayor firma hispana de arquitectura e ingeniería en Florida, con más de 200 premios de diseño y proyectos como las terminales de cruceros del Puerto de Miami y la torre Four Seasons.

En 2026, el arquitecto alcanzó notoriedad internacional al diseñar por iniciativa propia la propuesta para la Biblioteca Presidencial de Donald Trump en Miami: un rascacielos de 47 pisos y 1,047 pies (319 metros) de altura, proyectado junto a la Torre de la Libertad —el mismo edificio que acogió a miles de refugiados cubanos entre 1962 y 1974, incluido él mismo al llegar exiliado.

El proyecto desplazó una propuesta para ceder 30 acres en Boca Ratón y fue presentado públicamente el 31 de marzo de 2026 cuando Eric Trump y el propio presidente Donald Trump lo compartieron en redes sociales.

Bermello reflexionó sobre lo que representa su historia. «Este país es un país de mucha oportunidad para la persona que tiene algún sentido de conocimiento, tiene la voluntad de trabajar y trabaja duro».

«No hay ningún país en el mundo como los Estados Unidos. Y yo obviamente nací en Cuba y tengo un amor muy grande, pero también tengo un amor muy grande por este país que nos acogió, nos adoptó y en el cual me he desarrollado como profesional», concluyó el arquitecto cubanoamericano que adelantó que trabaja actualmente en un gran proyecto para reconstruir ocho aeropuertos en Cuba, si llega la transición y hay garantías para invertir.