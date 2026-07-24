Primer deportista cubano abandona la delegación en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo

El portero Moisés David Torres Puig, natural de Las Tunas, se convirtió este viernes en el primer deportista cubano en abandonar la delegación de Cuba durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

El periodista deportivo Yasel Porto confirmó el caso a través de su página Dporto Sports News, tras consultar fuentes directas y un audio del propio atleta.

Torres Puig era el jugador más joven de la selección cubana de hockey sobre césped masculino y ocupaba el puesto de segundo portero del equipo.

La fuga ocurrió mientras el equipo asistía como espectador a un partido de la selección femenina cubana en el estadio, momento que el joven aprovechó para burlar el fuerte control de seguridad de la instalación.

El deportista dijo al reportero que ideó una estratagema para despistar a los responsables de la delegación.

«Estaba muy nervioso por si me descubrían. Yo sentía que sospechaban de algo, pero mandé a pedir hielo diciendo que me había dado un golpe con una pelota en el entrenamiento, y eso calmó un poco las cosas», expresó.

Una vez que bajó la guardia de sus custodios, Torres Puig ejecutó su plan de escape.

«Luego dije que iba a botar el hielo en un latón que estaba en el pasillo del estadio, y fue cuando logré irme con la persona que me sacó del lugar. Intercambiamos ropa y salimos caminando hasta que llegó el UBER».

Al momento de hacerse pública la información, el atleta intentaba comunicarse con sus compañeros de equipo sin obtener respuesta.

«He tratado de comunicarme con algunos compañeros de equipo pero nadie ha respondido. Me imagino que por lo tenso que debe estar el ambiente», señaló en el mismo audio.

El caso de Torres Puig se produce pocos días después de que nueve de los 12 integrantes del equipo cubano de canotaje desertaran durante una concentración en Montreal, Canadá, entre el 15 y el 18 de julio, en lo que se considera la mayor deserción registrada en esa disciplina en la historia del deporte cubano.

El hockey sobre césped cubano acumula además un historial propio de fugas en competencias internacionales. Cinco jugadoras abandonaron la delegación durante los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en noviembre de 2023, y tres más desertaron en Barcelona en mayo de ese mismo año.

Cuba llegó a Santo Domingo con 504 deportistas inscritos —su mayor delegación en años recientes— y la meta oficial de terminar entre los tres primeros del medallero con al menos 67 medallas de oro, pero ya acumulaba bajas significativas antes del inicio oficial de los Juegos, fijado precisamente para este viernes.

El periodista Yasel Porto advirtió que el caso de Torres Puig podría ser solo el primero de varios durante el torneo, «dadas las complejidades legales existentes en Dominicana ante este tipo de acciones» y el precedente que dejó el equipo de canotaje semanas atrás.

Las competencias de hockey sobre césped masculino en Santo Domingo están programadas del 26 de julio al 4 de agosto, por lo que la selección cubana deberá afrontar esa fase del torneo con una plaza menos en su portería.