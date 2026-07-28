Para Díaz-Canel, las primeras medallistas de Cuba dejaron de existir tras la deserción de Leah Daniela

Miguel Díaz-Canel celebró este martes en redes sociales las medallas conquistadas por la delegación cubana en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. Sin embargo, sus publicaciones dejaron una ausencia que no pasó inadvertida: las dos remeras que inauguraron el medallero de Cuba no aparecen ni en las fotografías ni en los mensajes del gobernante, apenas un día después de que una de ellas abandonara la delegación.

En su cuenta de X, Díaz-Canel compartió un collage con seis imágenes de judocas, taekwondistas y otros atletas cubanos posando con sus preseas, acompañado del mensaje:

«Cuba vibra con cada medalla de nuestros atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe #SantoDomingo2026».

En un segundo mensaje agregó que «el coraje de nuestros judocas, la determinación de los remeros y la entrega de los taekwondistas son historias que seguimos con el orgullo de saberlos representantes de un pueblo que no se rinde. Felicidades a todos los medallistas».

En ninguna de las dos publicaciones aparecen Leah Daniela Almeida y Ana Laura Jiménez, quienes el pasado 25 de julio conquistaron la medalla de bronce en el Doble Par de Remos Cortos (peso ligero femenino) con un tiempo de 7:36.59, resultado que abrió el medallero cubano en la cita regional.

La deserción que cambió la narrativa

La omisión coincide con la salida de Leah Daniela Almeida de la delegación cubana.

La remera, natural del poblado de Máximo Gómez, en el municipio matancero de Perico, abandonó el equipo el lunes, poco antes del regreso de la delegación a la isla, convirtiéndose en la segunda deportista cubana que deserta durante los Juegos de Santo Domingo.

Al competir ambas atletas como pareja, cualquier imagen del histórico bronce muestra inevitablemente a las dos remeras, lo que explicaría la ausencia total de ese resultado en las publicaciones recientes del gobernante.

Un mensaje que desapareció

Medios oficiales como JIT y Juventud Rebelde informaron el 26 de julio que Díaz-Canel había felicitado a la delegación cubana y había incluido entre los logros la medalla de bronce obtenida por las remeras.

Sin embargo, esa publicación ya no figura en el perfil de X del mandatario.

Hasta el momento, las autoridades deportivas cubanas tampoco han emitido un pronunciamiento oficial sobre la salida de Almeida de la delegación.

Un patrón repetido

El silencio oficial sobre las deserciones de atletas no es un hecho aislado.

Días antes, el portero de hockey sobre césped Moisés David Torres Puig, de 21 años, también abandonó la delegación cubana durante los Juegos. En aquella ocasión, Oscar Sánchez Serra, director del medio deportivo oficial JIT, intentó restar importancia al hecho al describirlo como una decisión estrictamente personal.

Las deserciones registradas en Santo Domingo se producen apenas unos días después de otra fuga masiva del deporte cubano. Entre el 15 y el 18 de julio, nueve de los doce integrantes del equipo nacional de canotaje abandonaron la delegación durante una competencia en Montreal, Canadá, el mayor éxodo registrado hasta ahora en esa disciplina.

Desde 2022, más de un centenar de deportistas cubanos han abandonado cada año delegaciones oficiales durante competencias internacionales.