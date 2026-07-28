Para Díaz-Canel, las primeras medallistas de Cuba dejaron de existir tras la deserción de Leah Daniela

Miguel Díaz-Canel celebró este martes en redes sociales las medallas conquistadas por la delegación cubana en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. Sin embargo, sus publicaciones dejaron una ausencia que no pasó inadvertida: las dos remeras que inauguraron el medallero de Cuba no aparecen ni en las fotografías ni en los mensajes del gobernante, apenas un día después de que una de ellas abandonara la delegación.
En su cuenta de X, Díaz-Canel compartió un collage con seis imágenes de judocas, taekwondistas y otros atletas cubanos posando con sus preseas, acompañado del mensaje:
«Cuba vibra con cada medalla de nuestros atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe #SantoDomingo2026».
En un segundo mensaje agregó que «el coraje de nuestros judocas, la determinación de los remeros y la entrega de los taekwondistas son historias que seguimos con el orgullo de saberlos representantes de un pueblo que no se rinde. Felicidades a todos los medallistas».
En ninguna de las dos publicaciones aparecen Leah Daniela Almeida y Ana Laura Jiménez, quienes el pasado 25 de julio conquistaron la medalla de bronce en el Doble Par de Remos Cortos (peso ligero femenino) con un tiempo de 7:36.59, resultado que abrió el medallero cubano en la cita regional.
La deserción que cambió la narrativa
La omisión coincide con la salida de Leah Daniela Almeida de la delegación cubana.
La remera, natural del poblado de Máximo Gómez, en el municipio matancero de Perico, abandonó el equipo el lunes, poco antes del regreso de la delegación a la isla, convirtiéndose en la segunda deportista cubana que deserta durante los Juegos de Santo Domingo.
Al competir ambas atletas como pareja, cualquier imagen del histórico bronce muestra inevitablemente a las dos remeras, lo que explicaría la ausencia total de ese resultado en las publicaciones recientes del gobernante.
Un mensaje que desapareció
Medios oficiales como JIT y Juventud Rebelde informaron el 26 de julio que Díaz-Canel había felicitado a la delegación cubana y había incluido entre los logros la medalla de bronce obtenida por las remeras.
Sin embargo, esa publicación ya no figura en el perfil de X del mandatario.
Hasta el momento, las autoridades deportivas cubanas tampoco han emitido un pronunciamiento oficial sobre la salida de Almeida de la delegación.
Un patrón repetido
El silencio oficial sobre las deserciones de atletas no es un hecho aislado.
Días antes, el portero de hockey sobre césped Moisés David Torres Puig, de 21 años, también abandonó la delegación cubana durante los Juegos. En aquella ocasión, Oscar Sánchez Serra, director del medio deportivo oficial JIT, intentó restar importancia al hecho al describirlo como una decisión estrictamente personal.
Las deserciones registradas en Santo Domingo se producen apenas unos días después de otra fuga masiva del deporte cubano. Entre el 15 y el 18 de julio, nueve de los doce integrantes del equipo nacional de canotaje abandonaron la delegación durante una competencia en Montreal, Canadá, el mayor éxodo registrado hasta ahora en esa disciplina.
Desde 2022, más de un centenar de deportistas cubanos han abandonado cada año delegaciones oficiales durante competencias internacionales.
Preguntas Frecuentes sobre Deserciones de Deportistas Cubanos en los Juegos Centroamericanos
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué las medallistas cubanas Leah Daniela Almeida y Ana Laura Jiménez no fueron mencionadas por Díaz-Canel?
Las remeras Leah Daniela Almeida y Ana Laura Jiménez no fueron mencionadas debido a la deserción de Almeida, lo que resultó en su exclusión de las publicaciones del mandatario cubano. La ausencia coincide con la salida de Almeida de la delegación cubana tras obtener la medalla de bronce.
Publicidad
¿Qué motivo llevó a Leah Daniela Almeida a desertar de la delegación cubana en Santo Domingo 2026?
Leah Daniela Almeida desertó de la delegación cubana en busca de mejores oportunidades, un fenómeno común entre los deportistas cubanos debido a la crisis económica y social en la isla. Su deserción ocurrió apenas dos días después de ganar una medalla de bronce, demostrando el descontento y la desesperación de los atletas por buscar mejores condiciones de vida fuera de Cuba.
Publicidad
¿Cuántos deportistas cubanos han desertado durante los eventos deportivos recientes?
Desde 2022, más de un centenar de deportistas cubanos han desertado cada año durante competencias internacionales. En los Juegos de Santo Domingo 2026, ya se han registrado las deserciones de Leah Daniela Almeida y Moisés David Torres Puig, entre otros, reflejando un patrón creciente de deportistas que optan por no regresar a la isla.
Publicidad
¿Cómo afecta la deserción de atletas al deporte cubano?
La deserción de atletas cubanos afecta gravemente al deporte nacional al reducir el número de competidores en eventos internacionales y debilitar las posibilidades de conseguir medallas. Este fenómeno también refleja la insatisfacción de los deportistas con las condiciones de vida y las oportunidades en Cuba, lo que puede desmotivar a las futuras generaciones de atletas.
Publicidad
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano ante las deserciones de deportistas en eventos internacionales?
El gobierno cubano ha mantenido un silencio oficial o minimizado las deserciones, describiéndolas como decisiones personales sin implicaciones políticas. Sin embargo, la falta de declaraciones oficiales sugiere un intento de ocultar el problema y evitar reconocer el impacto negativo de la crisis económica en el deporte cubano.
Publicidad
Vídeos relacionados:
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.