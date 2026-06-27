Pinar del Río, sede del Acto Central Nacional por el 26 de Julio: continúa la propaganda mientras Cuba se hunde

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El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba decidió este viernes que Pinar del Río será la sede del Acto Central Nacional por el 26 de julio, en conmemoración del aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. El anuncio, publicado por el oficialista Granma, llega mientras esa misma provincia acumula apagones de más de 20 horas diarias, más de 40,000 familias sin vivienda y panaderías que apenas tienen harina para cinco días.

El régimen describió a Pinar del Río como un territorio «superavitario», con avances en la producción tabacalera, energías renovables, una mortalidad infantil de 4,4 por cada mil nacidos vivos y nueve títulos nacionales de deporte. Todo ello, según el comunicado oficial, en medio de «las numerosas limitaciones que impone la política de asfixia del Gobierno de Estados Unidos». El embargo, como siempre, cargando con la culpa de 67 años de dictadura.

El Buró Político también otorgó la condición de «Destacadas» a Matanzas y Villa Clara, y un «Reconocimiento» a Guantánamo y Sancti Spíritus. Cinco provincias premiadas, cinco territorios donde la población sobrevive sin electricidad estable, sin transporte y sin medicamentos. El régimen llama a eso «asumir los desafíos del contexto actual».

La realidad de Pinar del Río que el Buró Político prefiere no mencionar es otra. La propia primera secretaria del PCC provincial, Yamilé Ramos Cordero, admitió en junio que «hay familias que llevan 30 años sin una vivienda, generación tras generación». De los más de 102,000 daños provocados por el huracán Ian en septiembre de 2022, apenas el 63% han sido resueltos al cierre de abril de 2026, con un avance de apenas 5% respecto al año anterior.

En materia de alimentación, el panorama no es menos desolador. El director de la Unidad Básica de Alimento de Sandino informó que las panaderías de Manuel Lazo, Las Martinas y La Grifa solo recibirían harina para cinco días, «lo cual depende de un medio de transporte y combustible para su traslado». Cuba necesita alrededor de 20,000 toneladas mensuales de harina para garantizar únicamente el pan normado, y los molinos operan paralizados o con capacidades mínimas.

Mientras el régimen afina los detalles del acto festivo, los pinareños duermen sin ventiladores por los apagones. El caso de un padre que publicó la foto de su hija durmiendo en el piso de baldosas buscando el frío que la electricidad no puede darle se convirtió en símbolo de la crisis. «¿Esto es humano? ¿Esto es comunismo?», escribió el padre en Facebook. Un cibernauta respondió sin rodeos: «¿Sabes qué es patria? Patria es tu hija, son los míos, son los de todos. Por esto y por ellos, abajo todo».

El contexto nacional en que se produce el anuncio es de colapso sistémico. La economía cubana acumula una contracción superior al 15% desde 2020, el dólar supera los 600 pesos en el mercado informal y más de un millón de cubanos han abandonado la isla desde 2021. El sistema eléctrico registra un déficit de generación superior a los 2,000 megavatios en horas pico y acumula al menos siete colapsos totales en los últimos 18 meses.

El régimen, lejos de reconocer el derrumbe, convoca a celebrar. El comunicado del Buró Político cierra con una exhortación que resume con precisión el abismo entre la nomenclatura y el pueblo: «Hagamos de las celebraciones por el 26 de Julio, en el año del centenario del Comandante en Jefe, el mayor motivo de homenaje a Fidel, a Raúl y a los jóvenes de aquella generación».

Mientras tanto, el presidente Miguel Díaz-Canel anunció un paquete de 176 reformas económicas que la población rechaza como insuficientes y tardías, y una cibernauta resumió el sentir general: «Estas medidas no traen nada bueno para nosotros, solo tratan de mantener el poder».