Florida lidera los embargos hipotecarios en EE.UU. tras un alza del 71% en cinco años

Florida encabeza la lista de estados con mayor número de ejecuciones hipotecarias en Estados Unidos, según un reporte difundido este jueves que revela que los embargos aumentaron un 71% en el país durante los últimos cinco años.

De acuerdo con datos de ATTOM citados por el reporte, Florida registró 27,494 ejecuciones hipotecarias en la primera mitad de 2026, lo que equivale al 0.27% de las unidades de vivienda del estado, o aproximadamente una de cada 373 viviendas afectadas, la tasa más alta de todo el país.

El estado también ocupó el segundo lugar en inicios de ejecución hipotecaria durante ese período, con 20,358 casos, solo superado por Texas.

Las ciudades más golpeadas dentro de Florida son Punta Gorda, con la peor tasa entre los grandes mercados metropolitanos del país al registrar el 0.50% de sus unidades de vivienda; Lakeland, con 0.48%; Cape Coral, con 0.35%; y Jacksonville y Ocala, ambas con 0.31%.

Jacksonville figura además entre los diez peores mercados metropolitanos del país entre las ciudades con más de un millón de habitantes.

El reporte señala que el impacto no se distribuye de manera uniforme: el promedio anual de embargos en comunidades donde viven minorías triplica el promedio nacional, según un análisis que encontró que los códigos postales con mayoría de población no blanca registran tasas de ejecución hipotecaria más de tres veces superiores a la media del país.

Para las comunidades latinas en Florida —incluida la numerosa comunidad cubana en el sur del estado— esta combinación de factores resulta especialmente adversa, dado el mayor porcentaje de ingresos destinados a vivienda y la menor capacidad de ahorro.

Los expertos consultados atribuyen el alza a una confluencia de presiones económicas: tasas hipotecarias que se mantuvieron por encima del 6.5% en 2025, costos de seguros de propiedad que superaron los $6,000 anuales de media en Florida durante 2024 —casi cuatro veces el promedio nacional de $1,700—, impuestos elevados y el fin de las ayudas implementadas durante la pandemia.

Ese último factor es clave para entender la tendencia: durante 2020 y 2021, las moratorias federales y estatales contuvieron artificialmente las ejecuciones, y al expirar esas protecciones el mercado comenzó a normalizarse al alza de forma acelerada.

A estas presiones se suma un déficit estructural de vivienda en Florida que supera las 120,000 unidades, con el precio medio de venta por encima de los $440,000, muy lejos de los $258,000 accesibles para una familia de ingresos medios en el estado.

Esa brecha limita las opciones de los propietarios en dificultades para vender su vivienda antes de llegar a la ejecución, atrapándolos en un ciclo de deuda difícil de revertir.

El mercado inmobiliario de Florida también enfrenta la salida de varios aseguradores entre 2022 y 2024, lo que redujo la competencia y disparó las primas, agravando la crisis de asequibilidad que ya venía deteriorándose desde el boom de precios impulsado por la migración interna y la llegada de inversores durante la pandemia.

Según los datos de ATTOM correspondientes al primer trimestre de 2026, Florida registró 10,099 inicios de ejecución hipotecaria en ese período, manteniéndose como el segundo estado más afectado del país, con Lakeland como el peor mercado metropolitano entre las ciudades con más de 200,000 habitantes, con una ejecución por cada 409 unidades de vivienda.