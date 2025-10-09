Estudio revela las ciudades de Florida donde es más difícil comprar o alquilar una vivienda

Vídeos relacionados:

Miami, Fort Lauderdale y Tampa son las ciudades de Florida donde resulta más difícil comprar o alquilar una vivienda, según un estudio que revela un déficit de más de 120 mil unidades en el estado.

El portal Florida Politics informó que el Florida Policy Project, en alianza con el DeVoe L. Moore Center de la Universidad Estatal de Florida y la Reason Foundation, presentó un nuevo modelo para medir la escasez de viviendas, con el objetivo de ofrecer datos reales a legisladores y ciudadanos ante la creciente crisis habitacional.

Según el análisis, Florida enfrenta una escasez de 55,000 viviendas unifamiliares y más de 66,000 unidades de alquiler.

Esta falta de oferta eleva la demanda y empuja los precios a niveles inalcanzables para muchas familias.

El estudio destaca a Miami-Dade, Fort Lauderdale (Broward County) y Tampa (Hillsborough County) como las áreas más afectadas.

En Tampa faltan más de 8,000 viviendas, en Miami-Dade unas 7,000 y en Broward más de 10,000, tanto para compra como para alquiler.

El informe también identifica las principales barreras que alimentan la crisis: retrasos prolongados en permisos de construcción, políticas de zonificación restrictivas, falta de flexibilidad para nuevas formas de vivienda (como dúplex o unidades accesorias) y bloqueo político local que impide avances.

Las demoras en los permisos, señalan los autores, pueden extenderse por meses o incluso años, encareciendo los proyectos desde el inicio.

Esa carga adicional se traslada a los compradores o inquilinos. Además, muchas áreas siguen priorizando desarrollos de baja densidad, lo que limita el aumento del parque inmobiliario.

El modelo incluye un mapa interactivo disponible en línea, que permite a residentes y autoridades locales explorar el estado de la oferta y demanda de viviendas en sus comunidades, detectar desequilibrios y diseñar políticas públicas informadas.

El exsenador estatal Jeff Brandes, fundador del Florida Policy Project, señaló que el propósito de la herramienta es “dar poder a los ciudadanos y funcionarios electos para que trabajen en soluciones que amplíen la oferta, reduzcan costos y conserven el carácter de las comunidades”.

Uno de los datos más alarmantes del estudio es que el precio máximo accesible para una familia con ingresos medios en Florida es de 258,000 dólares, mientras que el precio medio de las viviendas en venta supera ya los 440,000 dólares.

Para comprar una casa promedio, esas familias necesitarían aumentar sus ingresos en un 50 %.

“El mercado se ha vuelto inaccesible para muchas familias. Si Florida quiere seguir creciendo, la asequibilidad de la vivienda debe ser una prioridad”, afirmó Adrian Moore, vicepresidente de la Reason Foundation.

El grave déficit de viviendas en Florida no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia de varios factores que se han acumulado en los últimos años.

Expertos advierten que los altos costos de mantenimiento y los seguros han elevado drásticamente los gastos de los propietarios, tal como reveló un estudio que muestra cómo las cuotas mensuales en Estados Unidos se han disparado, especialmente en los estados del sur, donde el cambio climático y la inflación golpean con mayor fuerza.

Al mismo tiempo, la política migratoria de la actual administración ha tenido efectos colaterales en el mercado de la construcción. Diversas fuentes apuntan a que las medidas impulsadas por Donald Trump están frenando proyectos residenciales, debido a la falta de mano de obra y a la reducción del flujo de trabajadores extranjeros en el sector, lo que agrava la escasez de nuevas viviendas asequibles.

En un intento por mitigar la crisis, el estado de Florida aprobó recientemente una nueva ley de condominios que busca dar más flexibilidad a los propietarios y facilitar la adaptación de edificios antiguos a las normas de seguridad y sostenibilidad. La medida pretende incentivar la rehabilitación urbana y reducir la presión sobre el mercado de alquileres.

Por su parte, las autoridades del condado de Miami-Dade evalúan una reducción de impuestos a la propiedad como forma de aliviar la carga financiera de los residentes, que enfrentan hipotecas crecientes, seguros cada vez más costosos y precios de compra fuera del alcance de la mayoría de los hogares de clase media.

