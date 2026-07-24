República Dominicana reanuda las exportaciones de huevos a Cuba con un envío de casi 4 millones de unidades

Los huevos estaban a 3.000 pesos en La Habana y ya han subido a 4.000 en Bayamo

República Dominicana retomó el jueves sus exportaciones de huevos hacia Cuba con un primer embarque de 12 contenedores que suman 3,900,960 unidades, según informó Miguel Lajara, miembro de la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA), al medio dominicano Diario Libre.

Los envíos habían quedado paralizados por dificultades logísticas marítimas derivadas de las restricciones del embargo estadounidense, que encarecieron y redujeron la disponibilidad de contenedores refrigerados en la ruta.

El bloque exportador que integra este primer despacho está conformado por las empresas Agrokilda, Granja Wilse, Huevos Perla y Agropecuaria SSK.

La reactivación del comercio fue posible gracias a un subsidio aprobado por el Gobierno dominicano: 4,500 dólares por cada contenedor exportado, con un tope de 20 contenedores semanales.

El programa cuenta con un fondo de 25 millones de pesos dominicanos, administrado por la ADA en coordinación con la Asociación Nacional de Productores de Gallinas Ponedoras (Asonaprop).

Lajara precisó que en esta nueva etapa los embarques se realizarán dos veces al mes, lo que proyecta un volumen de más de 13 millones de huevos mensuales hacia la isla.

La cifra contrasta con los 60 millones de unidades que República Dominicana enviaba mensualmente antes de la interrupción, lo que evidencia las persistentes trabas logísticas que aún enfrenta la ruta.

El representante de la ADA destacó que el huevo dominicano goza de alta valoración en el mercado cubano por su calidad y frescura, y que la cercanía geográfica entre ambos países permite que el producto llegue a la isla sin necesidad de refrigeración durante el transporte.

Lajara también subrayó que la recuperación de las exportaciones contribuirá a «preservar miles de empleos» en el sector avícola dominicano y a mantener la estabilidad de la producción nacional. El mercado cubano llegó a representar entre el 5% y el 7% de la producción total de huevos de República Dominicana.

La dependencia de Cuba respecto a las importaciones dominicanas refleja el colapso de su propia producción avícola.

En octubre de 2024, el ministro de Agricultura cubano, Ydael Pérez Brito, admitió que la isla había pasado de producir entre cuatro y cinco millones de huevos diarios a apenas 1,200,000, y que el país había perdido cinco millones de gallinas ponedoras en cuatro años.

El economista cubano Pedro Monreal calificó ese declive como más grave que el vivido durante el Período Especial de los años noventa. En provincias como Ciego de Ávila, la producción se desplomó un 87% entre 2016 y 2024, al pasar de 120 millones de unidades a apenas 16 millones.

La escasez ha generado situaciones extremas en la isla: el cartón de huevos llegó a superar los 5,000 pesos en el mercado informal, y en Holguín se sacrificaron 54,000 gallinas ponedoras por falta de pienso. Cuba también importa huevos de Colombia y de Estados Unidos, estos últimos comercializados en tiendas estatales en divisas.

En octubre de 2025, los productores dominicanos reportaban envíos de hasta 65 millones de huevos mensuales a Cuba, una cifra que convertía a la isla en el principal sostén de la industria avícola del país vecino. El empresario dominicano Fabio Baba lo resumió con claridad: «Si esa puerta se cierra, perderíamos uno de los pilares que sostiene la estabilidad actual de la industria».