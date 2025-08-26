Producción de huevos en Cuba alcanza mínimos históricos, peor que en el Período Especial

Vídeos relacionados:
El economista cubano Pedro Monreal advirtió que la crisis de la producción de huevos en la isla durante la era del “ordenamiento” ha alcanzado niveles de devastación incluso mayores a los experimentados durante el llamado Período Especial de los años 90.
En un hilo publicado en la red social X, Monreal analiza un artículo del portal oficialista Cubadebate, y señala que esta caída constituye una de las expresiones más graves de la inseguridad alimentaria actual en el país.
“La devastación de la producción de huevos en Cuba en la era del ‘ordenamiento’ —mucho mayor que el descalabro del ‘período especial’ de los 90s— es una de las aristas más graves de la inseguridad alimentaria actual”, escribió el académico.
El economista criticó además el tratamiento que la prensa oficial ha dado a la situación, al presentar como “tabla de salvación” un supuesto “nuevo modelo de gestión” que, según él, “se parece más a un desfasado esquema medieval de trueque de unidades físicas que a una relación contractual orientada por cálculo económico resultante de relaciones de mercado”.
La sugerencia replicada por Cubadebate señala que "ante tal deterioro, desde fines del pasado año se ejecuta un nuevo modelo de gestión. Mediante contrato de producción cooperada, los suministradores de pienso —mipymes estatales y privadas, productores agropecuarios, empresas estatales e incluso organizaciones insertadas en el esquema de la inversión extranjera, entre otros— proveen el alimento y reciben el 70 % de lo producido. Mientras, la avicultura aporta la masa avícola, tecnología, fuerza de trabajo infraestructuras, y acoge el 30 % de las posturas".
La publicación de Monreal generó reacciones inmediatas entre usuarios en la red social.
El internauta @ogarciazaldivar cuestionó la viabilidad de las propuestas oficiales, y subrayó que en los años 90 “nadie pensó en sostener la producción avícola y porcina sin comprar piensos” y que actualmente “la masa avícola, la infraestructura y la tecnología son prácticamente inexistentes”.
El señalamiento de Monreal se suma a los reclamos de expertos y ciudadanos que denuncian la creciente escasez de alimentos básicos en Cuba, agravada por la crisis económica estructural, la falta de inversiones en el sector agroalimentario y la ausencia de políticas efectivas para garantizar la soberanía alimentaria de la isla.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis de Producción de Huevos en Cuba
¿Por qué la producción de huevos en Cuba está en crisis?
La producción de huevos en Cuba está en crisis debido a una combinación de factores, incluidos la falta de insumos, la escasez de pienso y una infraestructura avícola deteriorada. La situación es más grave que durante el Período Especial de los años 90, lo que refleja una crisis económica estructural y una gestión ineficaz del sector agroalimentario.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para enfrentar la crisis de producción de huevos?
El gobierno cubano ha implementado un "nuevo modelo de gestión" que incluye la producción cooperada, donde los suministradores de pienso reciben el 70% de lo producido. Sin embargo, este modelo ha sido criticado por parecerse más a un esquema medieval de trueque que a un sistema económico moderno, y no ha logrado revertir la escasez de huevos.
¿Cómo afecta la crisis de producción de huevos a la población cubana?
La crisis de producción de huevos en Cuba ha llevado a precios exorbitantes en el mercado informal, lo que hace que un alimento básico sea inaccesible para gran parte de la población. Esto contribuye a la inseguridad alimentaria y al descontento social, evidenciado en protestas y manifestaciones espontáneas en el país.
¿Por qué se compara la situación actual de Cuba con el Período Especial?
La situación actual de Cuba se compara con el Período Especial debido a la profundidad de la crisis económica, marcada por la escasez de alimentos, el colapso de servicios públicos y la inflación. Hoy, diversos indicadores, como la producción agrícola y la disponibilidad de bienes básicos, están incluso por debajo de los niveles del Período Especial, lo que agrava la situación social y económica del país.
