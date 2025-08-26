Producción de huevos en Cuba alcanza mínimos históricos, peor que en el Período Especial

Vídeos relacionados:

El economista cubano Pedro Monreal advirtió que la crisis de la producción de huevos en la isla durante la era del “ordenamiento” ha alcanzado niveles de devastación incluso mayores a los experimentados durante el llamado Período Especial de los años 90.

En un hilo publicado en la red social X, Monreal analiza un artículo del portal oficialista Cubadebate, y señala que esta caída constituye una de las expresiones más graves de la inseguridad alimentaria actual en el país.

“La devastación de la producción de huevos en Cuba en la era del ‘ordenamiento’ —mucho mayor que el descalabro del ‘período especial’ de los 90s— es una de las aristas más graves de la inseguridad alimentaria actual”, escribió el académico.

El economista criticó además el tratamiento que la prensa oficial ha dado a la situación, al presentar como “tabla de salvación” un supuesto “nuevo modelo de gestión” que, según él, “se parece más a un desfasado esquema medieval de trueque de unidades físicas que a una relación contractual orientada por cálculo económico resultante de relaciones de mercado”.

La sugerencia replicada por Cubadebate señala que "ante tal deterioro, desde fines del pasado año se ejecuta un nuevo mo­delo de gestión. Mediante contrato de producción cooperada, los sumi­nistradores de pienso —mipymes estatales y privadas, productores agropecuarios, empresas estatales e incluso organizaciones inserta­das en el esquema de la inversión extranjera, entre otros— proveen el alimento y reciben el 70 % de lo producido. Mientras, la avicultura aporta la masa avícola, tecnología, fuerza de trabajo infraestructuras, y acoge el 30 % de las posturas".

La publicación de Monreal generó reacciones inmediatas entre usuarios en la red social.

El internauta @ogarciazaldivar cuestionó la viabilidad de las propuestas oficiales, y subrayó que en los años 90 “nadie pensó en sostener la producción avícola y porcina sin comprar piensos” y que actualmente “la masa avícola, la infraestructura y la tecnología son prácticamente inexistentes”.

El señalamiento de Monreal se suma a los reclamos de expertos y ciudadanos que denuncian la creciente escasez de alimentos básicos en Cuba, agravada por la crisis económica estructural, la falta de inversiones en el sector agroalimentario y la ausencia de políticas efectivas para garantizar la soberanía alimentaria de la isla.

