Cuba importa 65 millones de huevos al mes desde Dominicana y productores temen perder el mercado

Vídeos relacionados:

Los productores avícolas de República Dominicana llamaron este jueves a proteger las exportaciones de huevo hacia Cuba, que recibe en promedio 65 millones de unidades mensuales desde ese país.

El empresario Fabio Baba recordó que, tras la crisis diplomática de 2023 con Haití, Cuba se convirtió en el sostén fundamental para la estabilidad del sector, reportó el periódico quisqueyano Diario Libre.

“Si esa puerta se cierra, perderíamos uno de los pilares que sostiene la estabilidad actual de la industria”, advirtió Baba en la jornada técnica Protejamos Nuestra Avicultura, celebrada en Santiago de los Caballeros.

De acuerdo con Pavel Concepción, presidente de la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA), la industria vive un momento histórico, con un crecimiento del 15 % en la producción de huevos entre 2024 y 2025, lo que equivale a 390 millones de unidades mensuales.

También destacó que la producción de pollo de engorde subió de 20,5 millones a más de 22 millones de aves por mes, lo que refuerza la seguridad alimentaria del país y posiciona a República Dominicana como líder regional en exportación de proteína animal.

La actividad en Santiago de los Caballeros reunió a productores y técnicos nacionales e internacionales con el objetivo de reforzar la competitividad y la sostenibilidad sanitaria de la industria avícola.

Lo más leído hoy:

En marzo se informó que Cuba importaba alrededor de 16,5 millones de posturas mensuales desde República Dominicana, pero ahora los productores dominicanos aseguran que la cifra real asciende a unos 65 millones.

La conclusión es clara: en pocos meses las exportaciones se multiplicaron casi por cuatro, lo que revela la creciente dependencia de Cuba de ese mercado y la importancia estratégica que tiene la isla para la estabilidad de la industria avícola dominicana.

Las autoridades cubanas atribuyen la debacle del sector agropecuario a la falta de insumos, la escasez de combustible y las condiciones climáticas.

Cuba también importa huevos de países como Colombia y Estados Unidos. Incluso, estos últimos se comercializan en las tiendas en divisas propiedad del estado y por las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

También las tiendas físicas y online en la isla venden huevos procedentes de Estados Unidos, aunque el régimen sostiene que el embargo estadounidense le impide comprar productos alimenticios básicos.

Según el análisis del economista cubano Pedro Monreal, la caída en la producción de huevos en Cuba desde la implementación del "ordenamiento" económico, en 2021, es más grave que la experimentada durante el crítico Período Especial de los años noventa.

En agosto, Monreal usó como referencia una publicación del portal oficialista Cubadebate para argumentar que el declive actual representa una de las expresiones más preocupantes de la inseguridad alimentaria que aqueja a la nación.

Monreal extendió su crítica al manejo informativo de la crisis, señalando la incoherencia de la prensa oficial al promocionar un supuesto "nuevo modelo de gestión" como solución.

El economista lo calificó como un esquema arcaico, más parecido a un "trueque de unidades físicas" medieval que a un sistema orientado por lógicas de mercado.

Este mecanismo se ejecuta desde finales de 2024. Consiste en un contrato de producción cooperada donde los suministradores de pienso -que van desde mipymes hasta entidades de inversión extranjera- reciben el 70% de los huevos producidos.

La avicultura cubana, encargada de la infraestructura, tecnología, y fuerza de trabajo, retiene el 30% de las posturas.

En provincias como Pinar del Río, la producción de posturas apenas roza 24 % de lo que se alcanzaba en 2019, y aun cuando se mantienen programas de recuperación tras años de crisis acumulada, huracanes, apagones y escasez de pienso, el panorama sigue siendo crítico.

En octubre de 2024, el ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, reveló que, de producir entre cuatro y cinco millones de huevos por día, sólo se llega a 1,200,000, cuando logran alimentar a la masa animal.

A inicios de julio, la venta de huevos en dólares en la tienda La Época de Sancti Spíritus devino “una especie de coliseo romano” con empujones, gritos, atropello e impunidad absoluta, reconoció el periódico oficial Escambray.

Debido a la carencia de un alimento históricamente esencial en la dieta de los cubanos, el cartón de huevos ha llegado a alcanzar precios astronómicos en el mercado informal, que exceden en mucho el salario o la pensión mínimos.

En 2024, cubanos denunciaron el exorbitante costo de una “file” de posturas de gallina: 5,000 pesos en el mercado negro, un precio que un trabajador que devenga un salario bajo o un jubilado, con su ínfima pensión, no pueden pagar.

Preguntas frecuentes sobre la importación de huevos a Cuba desde República Dominicana