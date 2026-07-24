Conductor de pipa estatal desata indignación al botar agua mientras miles de cubanos siguen sin suministro

Un video difundido en redes sociales mostró a un conductor de una pipa estatal vertiendo agua al suelo en lugar de distribuirla a la población, lo que provocó una oleada de críticas en medio de la crisis de abastecimiento que afecta a Cuba.

Las imágenes, publicadas el 21 de julio por el usuario Maikel Guilarte Centeno en el grupo de Facebook San José y sus alrededores venta de todo, duran apenas ocho segundos y muestran la parte trasera de una pipa azul, con una manguera de gran diámetro descargando agua sobre tierra y grava mientras numerosas familias permanecen sin acceso al servicio.

De acuerdo con la publicación, le hecho habría ocurrido en el barrio de Chávez, en el municipio de San José de Las Lajas, en la provincia de Mayabeque. La pipa involucrada portaba la chapa B221026.

Captura de Facebook/San José y sus alrededores venta de todo

La publicación provocó una inmediata reacción entre los usuarios. "Botar el agua en Cuba es un crimen, hay mijo lo que te va a caer. No entiendo por qué él hace eso", comentó una persona.

Otro internauta atribuyó el hecho a la forma en que operan las empresas estatales. "Porque no le pagan por hora ni por agua vendida, así que mientras más rápido se le acabe más rápido va para su casa y con el mismo salario", escribió.

Ese comentario puso el foco en un problema que varios participantes del debate vincularon con la ausencia de incentivos para prestar un mejor servicio.

Según esa interpretación, un salario fijo, desvinculado de la cantidad de agua entregada, favorece conductas que terminan perjudicando a la población.

La indignación también se tradujo en exigencias de sanciones. "Ese pipero merece que lo fusilen, es un asesino, cuántas familias estemos sin agua por Dios", escribió un usuario.

Otra persona aseguró haber identificado la matrícula del vehículo y denunció un supuesto "derroche de recursos y negación de ayuda", mientras otros reclamaron que el conductor fuera apartado de su puesto de trabajo por considerar que su actuación constituye una falta de respeto hacia una población afectada por la escasez.

El episodio ocurre en un contexto especialmente crítico para el abastecimiento de agua en la isla. Más de 500,000 habaneros sufren interrupciones del servicio, una situación agravada por apagones de hasta 28 horas que dejan fuera de funcionamiento las estaciones de bombeo.

Además, el 87% del sistema hídrico nacional depende del suministro eléctrico y solo 135 de las 480 estaciones de bombeo se encuentran en circuitos protegidos frente a los cortes de energía.

En ese contexto, las pipas se han convertido en el único recurso para miles de familias. En San Miguel del Padrón, vecinos llegaron a pelearse por un cubo de agua en día recientes cuando solo enviaron una pipa para toda la zona, y algunos recurrieron al agua de fosas sépticas ante la desesperación.

A nivel nacional, cerca de 2,7 millones de cubanos sufren escasez de agua diariamente, según datos de mayo.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 107 protestas callejeras en junio, récord histórico absoluto, muchas vinculadas directamente a la escasez de agua.