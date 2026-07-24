Manuel Calviño exige control sobre los vendedores ambulantes: «No tienen que empezar a las seis de la mañana»

El psicólogo y comunicador Manuel Calviño exigió regulación horaria para los vendedores ambulantes en Cuba, y señaló que su actividad desde las primeras horas de la madrugada y hasta la noche constituye una forma de contaminación sonora que afecta la calidad de vida de los vecinos.

El planteamiento surgió en el su programa «Vale la pena», emitido por Cubavisión bajo el título «Vamos a ver quién hace más ruido».

El detonante fue una carta que un ciudadano dejó en la puerta del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) y que Calviño leyó al aire. En ella, el remitente describía su cuadra como «la más ruidosa del país»: el panadero con silbato a las seis de la mañana, el claxon de un auto a las seis y media, una cadena de vendedores que vocean papa, pay de coco, compra de oro y arreglo de colchones, a los que se unen carros con música a todo volumen. Y ya entrada la madrugada, noctámbulos que gritan hasta las dos o las tres.

«Yo digo, los vendedores ambulantes, con todo el respeto, y yo entiendo que es su trabajo y que tienen que buscar las ventas, etc. Pero no tienen que empezar a las seis de la mañana, no tienen que empezar ni tan siquiera a las siete, a las siete y media, a las ocho y media es que abren mercado, no antes. Y tampoco tienen que estar a las diez de la noche vociferando sus productos, esto tiene que tener control», afirmó Calviño en el programa.

El comunicador aclaró que su reclamo no cuestiona la existencia de los vendedores ambulantes -actividad que la Asamblea Nacional formalizó en junio con carné de vendedor y régimen tributario simplificado- sino la ausencia de control sobre sus horarios y el impacto acústico que generan.

Calviño respaldó su argumento con datos de la revista Medio Ambiente y Desarrollo, publicada por la delegación provincial de SIDMA en Villa Clara, según los cuales el 50 % de las quejas ciudadanas en esa provincia corresponden a ruido. Las fuentes identificadas abarcan desde equipos de música en viviendas hasta centros recreativos estatales, talleres mecánicos, carpinterías y grupos electrógenos.

El problema no es nuevo ni exclusivo de La Habana.

El ruido en Sancti Spíritus se ha agravado desde 2022, con bocinas, motores y música que superan con frecuencia los límites legales.

En junio, vecinos de Nuevo Vedado denunciaron el ruido insoportable de un grupo electrógeno de ETECSA que opera sin pausa en un barrio que recibe apenas dos horas de electricidad al día.

Calviño señaló que Cuba cuenta con legislación para regular la contaminación sonora -la Ley 81 de Medio Ambiente, la Norma Cubana NC 26:2012 y el Decreto Ley 200/1999-, pero que su aplicación es prácticamente nula.

«Existen leyes que regulan todas estas cosas, sin embargo, no se cumplen y como además no se hacen valer, pues menos se cumplen todavía», dijo. Sobre la Policía, fue directo: «Raras veces intervienen cuando hay ruido».

Más allá del impacto en la salud física y mental, el comunicador encuadró el asunto como una falla de convivencia: «Hay un problema básico de respeto, de consideración a las personas, de respeto al derecho ajeno, de no invasión sonora en los espacios generales que se comparten».

Un fragmento del programa publicado en Facebook por Cubavisión acumuló más de 31,000 vistas, lo que refleja la resonancia del tema entre la audiencia cubana.

Calviño cerró el episodio con una advertencia que resume su postura: «Lo difícil es darse cuenta cuando uno está haciendo el emisor del ruido. Créame, vale la pena».