El ruido campea en Sancti Spíritus entre bocinas, motores y música a todo volumen

El ruido se ha extendido como una epidemia por los espacios urbanos de la provincia

Este sábado, en el Día Mundial de la Escucha, el periódico oficial Escambray publicó un reportaje que confirma lo que los espirituanos denuncian desde hace años, y es que la contaminación sonora en la provincia no solo persiste, sino que se ha agravado desde que el mismo medio alertó sobre el problema en 2022.

Cuatro años atrás, Escambray advertía sobre el "impune proceder de quienes generan una verdadera violencia auditiva"y la "sordera de algunos organismos facultados para hacer valer el silencio como derecho ciudadano".

El diagnóstico de 2026 es más sombrío: el ruido se ha extendido como una epidemia por los espacios urbanos de la provincia, deploró el medio.

Bocinas portátiles, bicitaxis y motorinas con música a todo volumen, vehículos con escapes modificados y actividades nocturnas en bares y centros culturales sin condiciones acústicas adecuadas conforman un paisaje sonoro que vulnera de forma sistemática los límites legales.

La Norma Cubana para Ruidos y Vibraciones establece un máximo de 70 decibeles durante el día y 66 en horario nocturno para zonas residenciales.

Esos umbrales se superan con regularidad en puntos críticos como la Plaza Cultural de Olivos I, en la capital espirituana, o el Centro Histórico de Trinidad.

Vecinos del edificio 12 Plantas de la capital denuncian que el estruendo les impide dormir hasta bien entrada la madrugada, sobre todo los fines de semana.

En Trinidad, la situación afecta además al patrimonio edificado, pues las vibraciones generadas por la música en locales sin aislamiento acústico deterioran las estructuras históricas.

La exposición sostenida a niveles superiores a 70 decibeles puede provocar daños auditivos permanentes, y el ruido continuo se asocia también a insomnio, estrés e irritabilidad, según especialistas citados por Escambray.

Cuba dispone de un marco legal para enfrentar el problema: la Ley 150 de 2022, el Decreto 96 de 2023 y el Decreto Ley 200/99, que establece multas de entre 200 y 2,250 pesos para emisiones que superen los 65 decibeles. Sin embargo, su aplicación es prácticamente nula y la población lo percibe como letra muerta.

El fenómeno no es exclusivo de Sancti Spíritus. En abril de 2025, vecinos de Los Arabos, en Matanzas, denunciaron agresión sonora cada fin de semana por actividades avaladas por el propio gobierno municipal, sin que las autoridades ofrecieran respuesta durante más de cinco meses.

En septiembre de ese mismo año, una encuesta en Las Tunas reveló que más de 70 % de los consultados calificó la música en motorinas, bicitaxis y centros recreativos como "estruendosa" e "irritante".

La crisis energética ha añadido una nueva capa al problema. En junio, una vecina del edificio Granma en Nuevo Vedado, La Habana, denunció el ruido insoportable del generador de Etecsa que opera las 24 horas mientras el barrio recibe apenas dos horas de electricidad al día.

En días recientes, las autoridades de Guantánamo lanzaron operativos contra resonadores y música alta en motocicletas, con retención de vehículos a 1,000 pesos por jornada en depósito, en una provincia que soporta apagones de hasta 30 horas diarias.