«Si ves a Emmanuel, cómprale al menos un dulce»: activista pide ayuda para un niño vendedor ambulante en Sancti Spíritus

Niño sale cada día a vender dulces para sobrevivir junto a su madre en Sancti Spíritus

Un niño llamado Emmanuel recorre cada día las calles del camino de La Habana, en Sancti Spíritus, cargando los dulces que su madre Yuraima elabora en casa para que él los venda.

Su historia llegó a las redes sociales gracias a la activista Yureibys Torresilla, quien publicó un emotivo relato en Facebook con un llamado directo a la solidaridad ciudadana.

Torresilla cuenta que lleva mucho tiempo viendo al menor transitar con su carga: «Hay momentos que lo veo muy agotado en el camino, como queriendo gritar para que alguien compre todos sus dulces y regresar a casa», escribió.

Este miércoles decidió actuar: le compró los 38 dulces que Emmanuel no había logrado vender, a 120 pesos cada uno, y pagó 5,000 pesos dejándole el vuelto. Pero el gesto no terminó ahí.

La activista acompañó al niño hasta su casa y devolvió los panquecitos a Yuraima para que no tuviera que elaborar nuevos al día siguiente.

«Le compré los 38 dulces a 120 pesos, pero regresé con él hasta su casa para que su mamá recibiera los mismos dulces que le compré para que mañana no tenga que elaborar ninguno», explicó.

Con el dinero recibido, Emmanuel tendría para comprar alimentos. «Hoy Emmanuel puede comprar un cartón de huevo para quizás desayunar», señaló Torresilla, quien cerró su publicación con una frase que resume la dureza de la escena: «Hay momentos que me quedo sin palabras».

La activista reconoce que la situación de este niño no es un caso aislado. «La historia de Emmanuel no es única en Cuba, aquí en Sancti Spíritus, pero me conmueve la forma de expresión de este niño, como si hubiera vivido una vida cuando solamente está comenzando», escribió.

Su llamado es concreto: «Si ves a Emmanuel por ahí, al menos un dulce cómprale, así su carga se va poniendo más ligera».

El caso de Emmanuel se inscribe en un fenómeno que se ha agudizado con la crisis económica. La organización Food Monitor Program alertó en 2025 que el trabajo infantil se expande en Cuba en medio de crisis socioeconómica y migratoria.

Además, señaló que los niños que venden alimentos en las calles de Cuba se exponen a la violencia y desprotección, en medio de una creciente crisis que los empuja a asumir tareas de adultos.

Casos similares se han documentado en distintas provincias: un niño de 10 años vendía coquitos en la calle en junio pasado; Joelis, de 14 años, vendía polvorones en un parque de Santiago de Cuba en abril; y un niño de 11 años recogía latas de madrugada en Camagüey este mismo mes.