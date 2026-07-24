Renier González, sin filtros: «Estamos en el peor momento del fútbol cubano»

El narrador y comentarista deportivo Renier González lanzó una crítica sin precedentes contra la gestión del fútbol cubano durante su participación en el podcast Team Vívela, publicado en YouTube, donde calificó el momento actual como el peor en la historia del balompié en la Isla.

«Es el peor momento del fútbol en Cuba. Donde la prensa no tiene acceso ni a la información. Donde no escucho a ningún periodista joven que le den oportunidad de informarse de la selección. Donde hay un divorcio total entre federación y prensa. Donde los futbolistas se quejen y no van a la selección porque no hay una buena relación», afirmó González con contundencia.

El comunicador, con más de 25 años de trayectoria en los medios deportivos cubanos, recurrió a una metáfora musical para describir el estancamiento: «El fútbol cubano vive a lo Julio Iglesias. La vida sigue igual, pero peor. Y lo digo así, no pasa nada. Parece que a nadie le importa que esto siga tan mal».

González, de 55 años, apuntó directamente a la estrategia comunicacional de la Federación como uno de los males centrales: «Los últimos tiempos del fútbol han sido horrorosos en cuanto al manejo, y sobre todo lo que es la estrategia comunicacional, muy mala, mala relación con la prensa, no puede ser. Si tú no le das la información, ¿cómo llegas al aficionado?».

Entre los casos concretos que citó como síntomas de la crisis, mencionó el trato recibido por Arichel Hernández, quien era capitán de la selección: «Dejaste ir a futbolistas que podían aportar y los trataste mal como Arichel Hernández que era el capitán de ese equipo. Un disparate total».

También señaló la situación de Luis Javier Paradela, quien llegó a la selección sin el brazalete de capitán, como otra muestra de la mala gestión interna.

El narrador criticó además la decisión de mantener al técnico Pedro Pablo Pereira al frente tanto de la sub-20 como de la selección absoluta: «Pereira hizo muy buen trabajo con el sub-20, sub-17, déjelo ahí. Lo subieron a mayor y fue un desastre. Déjenlo allí donde estaba, pero es que somos innovadores racionalizadores. Ahí estamos innovando para hacer lo peor cada día», ironizó.

Como solución, González propuso contratar un técnico extranjero o con experiencia internacional, poniendo como modelo al voleibol cubano, al que calificó de federación «vanguardista» que supo reinventarse cuando llegó a un punto crítico.

«Nosotros hemos retrocedido. Aquí se fue tres veces campeón centroamericano y del Caribe. El problema es que han ido matando ese talento y ahí es donde están los problemas», subrayó el periodista.

El retroceso acumulado es innegable: Cuba no clasificó al Mundial 2026 tras caer ante Bermudas en Santiago de Cuba en junio de 2025, y tampoco logró un lugar en la Copa Oro 2025 después de perder 0-4 ante Trinidad y Tobago.

En el mismo episodio, el narrador explicó por qué no está cubriendo el Mundial 2026 en la televisión cubana, y lo hizo con una lógica que mezcla ética profesional y respeto generacional.

«Hay un montón de motivos, pero el motivo fundamental es el respeto. Camilito, Trolli, Alejandrito, cuando yo no he estado narrando la Liga Española, han estado los fines de semana sacrificándose. Ahora llegar al Mundial y decir, no, me toca a mí hacerlo, yo creo que ni es ético, ni es justo», aseguró.

«Yo hice siete Mundiales, yo en la vida la veo por ciclo. Ya mi ciclo se cerró ahora, a lo mejor dentro de cuatro años tengo una motivación que no tengo en esta para hacerlo», concluyó González, dejando abierta una puerta para la edición de 2030.