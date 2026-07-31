Hernández Luján: «El deporte cubano cada cuatro años va a menos»

El periodista y presentador de televisión Carlos Hernández Luján, especializado en deportes, lanzó un diagnóstico demoledor sobre el rumbo del deporte cubano, con una tendencia decreciente en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos y Olímpicos.

«El deporte cubano cada cuatro años va a menos, a menos medallas de oro, de plata en el total. Esto se ha ido repitiendo así por más de 20 años», dijo durante el primer episodio del podcast Team Vívela publicado en YouTube el 19 de junio de 2026:

«Son actuaciones que no deben mejorar, no deben superar lo realizado en eventos anteriores. Incluso puede costar trabajo igualar y todavía puede seguir disminuyendo, porque ha continuado la emigración dentro del deporte cubano, porque se han ido o se han retirado figuras importantes», señaló el comunicador.

Entre los factores que alimentan ese declive, Hernández Luján enumeró la emigración sostenida de atletas, la retirada de figuras históricas, la escasa participación en competencias internacionales, la baja competitividad interna y la dependencia de bases de entrenamiento nacionales ante las limitaciones económicas del país.

«Se ha perdido mucho de la pirámide deportiva en Cuba. Ha desaparecido mucho precisamente por tema económico, que ha sido la base de los éxitos del movimiento deportivo cubano», subrayó.

Sus palabras cobran especial peso en el contexto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde Cuba marcha tercera en el medallero con 16 oros, 16 platas y 20 bronces al 29 de julio, lejos aún de la meta oficial de al menos 67 oros.

De cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el periodista fue igualmente pesimista: «Diría yo que empatar al menos, igualar al menos la última actuación de París en sentido general. No solo hablo por oro, hablo de podio, hablo de medalla en general».

En París 2024, Cuba cerró en el puesto 32 con apenas 2 oros y 9 medallas, su peor resultado olímpico desde el regreso a los Juegos en 1992.

«Usted iba a los Juegos Olímpicos porque usted iba a hacer medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Ya ese pronóstico hoy en día es muy difícil», lamentó Hernández Luján, quien identificó al boxeo, la lucha, algunas especialidades del atletismo, el judo, el taekwondo y el canotaje como las disciplinas con mayores posibilidades de podio en 2028.

En el mismo episodio del podcast, el narrador Renier González —con más de 25 años de trayectoria— se sumó a las críticas con una sentencia igualmente contundente sobre el balompié: «Estamos en el peor momento del fútbol cubano», señalando el divorcio total entre la Federación y la prensa, el mal trato a figuras como el excapitán Arichel Hernández y una deficiente estrategia comunicacional.

Los números respaldan ambos diagnósticos. El INDER reconoció que 109 atletas abandonaron el sistema deportivo en 2022 y 78 en 2023.

En julio de 2026, nueve de los 12 integrantes del equipo cubano de canotaje desertaron en Montreal durante una competencia previa a los Juegos Centroamericanos, en uno de los episodios más llamativos del ciclo.

«Siguen llegando factores no favorables a una recuperación, a una actuación en general para el deporte cubano en eventos múltiples. No quiere decir que va a ser una caída estrepitosa, pero no debe tampoco haber una mejoría», concluyó Hernández Luján, en una valoración que el propio Mijaín López ya había respaldado públicamente en septiembre de 2025 al reconocer la crisis del deporte cubano.