La pedida de mano de Celle a Amanda que desató críticas en redes: «Por mujeres como tú, existen hombres como él»

Un clip publicado este viernes en Instagram por Amanda Sanz y su pareja Celle desató una intensa polémica en redes sociales al mostrar una pedida de mano informal grabada en el interior de un automóvil, con el texto superpuesto: «Un 'sí, acepto' sin tanta película».

El video, que acumuló más de 9,280 likes y 179 comentarios en pocas horas, llegó semanas después de que la pareja anunciara oficialmente su compromiso el 9 de julio, cuando Celle escribió en su mano «Ella dijo que Sí» mientras mostraba el anillo de compromiso.

El comentario que encendió el debate fue el de una usuaria que los criticó fuertemente: «No normalicen este tipo de pedidas wtf, llamas 'película' a que el hombre se esfuerce por hacer de ese momento un evento especial, que solo pasa una vez en todos los años de relación. Arrodillarse honrándote para pedirte que seas su compañera de vida no es película, romantizar los momentos con la persona que amas no es película, es vivir. Por mujeres como tú, existen hombres como él», escribió.

El comentario también incluía una crítica directa a Amanda: «No tienes que criticar pedidas maravillosas que le han hecho a mujeres con energía femenina de valor, simplemente porque a ti no te lo hicieron».

Varios usuarios hombres se sumaron a la crítica: «Qué comentario tan real y lleno de sabiduría. Soy hombre y te lo confirmo».

Tanto Celle como Amanda salieron a responder directamente al comentario. Celle optó por la ironía: «Es contenido, pero te cuento que esos son los clásicos que se divorcian a los tres días».

Amanda, por su parte, intentó bajar la tensión: «Muy bonito todo pero cada cual con lo que le guste y sea feliz Este video es contenido!! Pero igual léete otros comentarios y verás que cada cual con su opinión. Besotes reina».

No todos los comentarios fueron críticos. Una usuaria defendió la postura de la pareja: «El verdadero acto de amor comienza después. La pedida romántica como dices dura un momento. El matrimonio verdadero, la vida entera».

Otra internauta añadió que una pedida informal «muchas veces es más sincera aún, viene de algo ya hablado, que tu pareja sabe perfectamente que dirás que sí, pues están en el mismo momento, en la misma sintonía, están 100 por ciento seguros de que se aman».

La relación entre Amanda y Celle se hizo pública en mayo de 2025, cuando ella la confirmó, y desde entonces la pareja ha construido una presencia activa en redes, incluyendo colaboraciones musicales como «Te quiero de lejos», lanzada en septiembre de 2025.

El debate generado por el clip refleja una tensión más amplia sobre las expectativas románticas en la era de las redes sociales, donde la línea entre la vida real y el contenido creado para plataformas resulta cada vez más difusa.