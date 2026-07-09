«Ella dijo que sí»: Amanda Sanz y Celle anuncian su compromiso

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La influencer y cantante cubana Amanda Sanz anunció este miércoles su compromiso con el productor musical Celle Music a través de una publicación en Facebook que desató una avalancha de felicitaciones de sus seguidores.

Amanda compartió tres fotografías junto a un escueto pero contundente mensaje: «Siiiii».

En las imágenes, tomadas en el interior de un apartamento moderno, Amanda luce un anillo de compromiso con una piedra central de gran tamaño en corte princesa en su mano izquierda.

Celle, por su parte, completó el anuncio de la manera más romántica: escribió con marcador en la palma de su mano la frase «Ella dijo que Sí », visible en una de las fotos donde ambos posan sonrientes mostrando el anillo hacia la cámara.

El compromiso llega poco más de un año después de que Amanda y el influencer cubano Ultrack (Jorge Batista) confirmaran su separación en enero de 2025, tras siete años de relación y dos hijas en común.

Amanda y Celle hicieron pública su relación el 28 de mayo de 2025, aunque los rumores habían comenzado semanas antes.

Desde entonces, la pareja fue construyendo su vida juntos: en junio de 2025 celebraron la compra de una nueva casa en Miami y en septiembre de ese año lanzaron su primera canción colaborativa.

Los comentarios de los seguidores en la publicación reflejan un sentimiento generalizado de alegría, con muchos destacando la transformación personal de Amanda desde su separación. «Se te nota el cambiooooo, por Dios», escribió una seguidora.

Otra apuntó: «Cada cual tenía que estar donde tiene que estar, la separación de ambos le fue mejor a los dos, Amanda está preciosa y feliz, un cambio del cielo a la tierra». Una tercera fue más directa: «Tu cambio fue de 180 grados, Ultrack te opacaba».

Captura de Facebook

Otros mensajes abundaron en el mismo tono: «Ahora sí estás brillando, Dios los bendiga», «Me encanta que Amanda haya salido de vivir esa vida, es una valiente dejar todo y ser feliz, cuídala mucho Zelle, ella merece lo mejor» y «Los cambios siempre traen buenos resultados, felicidades señorita Sanz».

Incluso hubo quien bromeó con los tiempos del anuncio: «Felicidades, pero no les estás dando chance de que se recupere de la operación y se va a tener que poner a planear boda».

Mientras tanto, Ultrack también rehízo su vida junto a Claudia Artiles, con quien espera un bebé, cerrando así un ciclo para ambos.

«De veras pareces otra», resumió un seguidor con pocas palabras lo que decenas de comentarios expresaron de distintas formas: que Amanda Sanz llega a este nuevo capítulo de su vida más radiante que nunca.