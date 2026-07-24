Cubanos se montan por primera vez en un taxi sin chofer en Miami y su reacción lo dice todo: “¡Tú saliste todo loco!”

El asombro fue inmediato. Los integrantes del podcast cubano Fuera De Serie subieron a un Waymo en Miami y grabaron en tiempo real su reacción ante un vehículo que arrancó, circuló y los llevó a su destino sin que ningún ser humano tocara el volante. El video publicado en TikTok el 13 de julio acumuló más de 50,000 vistas en pocos días.

Lo que más sorprendió al grupo —identificado en las etiquetas como Wendy, @ClaudiaG96 y @elmiki93— fue la ausencia total de cualquier acción humana antes de partir. «Tú no miraste con espejo ni nada, tú saliste todo loco», comentó uno de los integrantes mientras el auto iniciaba el recorrido por su cuenta.

Desde dentro, los pasajeros descubrieron que el vehículo ofrece más control del que esperaban. «En la aplicación tú puedes conectarlo al Spotify y poner la música que tú quieras, puedes bajar, subir el volumen, controlar el aire, subir, bajar la temperatura», explicó uno de ellos durante el trayecto.

La pantalla interior mostraba en todo momento la velocidad, el mapa de la ruta y el nivel de batería restante. En ese momento, el marcador indicaba 53,000 millas de autonomía. El auto circulaba por una zona con límite de 35 millas por hora y no lo superó en ningún momento, algo que también llamó la atención del grupo: «Esto es zona de treinta y cinco y no pasa nada, niño, ¿qué vas a hacer?»

Waymo, la empresa de vehículos autónomos de Alphabet —empresa matriz de Google—, lanzó su servicio en Miami el 22 de enero de 2026 para un grupo inicial de usuarios y lo abrió al público general sin lista de espera el 15 de abril de ese mismo año.

Miami se convirtió así en la sexta ciudad de Estados Unidos donde el robotaxi opera comercialmente, tras Phoenix, San Francisco, Los Ángeles, Atlanta y Austin. La zona de cobertura abarca unas 100 millas cuadradas del condado Miami-Dade, incluyendo Brickell, Wynwood, Little Havana, Coral Gables, Coconut Grove, Miami Beach y Bal Harbour.

El servicio funciona de manera similar a Uber o Lyft: el usuario solicita el viaje desde la aplicación Waymo One, recibe una tarifa estimada antes de confirmar, desbloquea el vehículo con el teléfono al llegar y paga de forma digital al terminar. No se permite propina al no haber conductor humano.

Los precios suelen ser más elevados que los de la competencia —reportes de 2026 señalan diferencias de alrededor de 10 dólares en ciertos trayectos—, aunque en junio de 2026 la empresa lanzó un plan de suscripción Premier por 29.99 dólares al mes para usuarios frecuentes.

El área de cobertura incluye Little Havana y otros barrios con alta presencia cubana, lo que convierte al servicio en una novedad especialmente llamativa para la comunidad de la Isla radicada en el sur de Florida. El video del podcast refleja esa reacción genuina: mezcla de asombro, humor y jerga cubana ante una tecnología que, aunque disponible en Miami desde enero, sigue siendo una experiencia nueva para muchos residentes, en particular los de llegada reciente.