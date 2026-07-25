A un mes de los terremotos, venezolanos buscan a familiares entre los escombros y miles viven en carpas

Un mes después de los terremotos que devastaron el norte de Venezuela, decenas de familias siguen buscando a sus seres queridos entre los escombros de La Guaira, mientras miles de damnificados sobreviven hacinados en carpas sin agua potable, sin servicios básicos y sin una fecha cercana para regresar a un hogar.

Los sismos del 24 de junio de 2026 —dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 separados apenas por 39 segundos— han dejado hasta hoy un balance oficial de 5.398 muertos y 16.740 heridos, según cifras actualizadas este viernes.

La ONU estima hasta 68.000 desaparecidos y más de 6,7 millones de afectados en todo el país.

En la urbanización Brisas de Maiquetía, un complejo de vivienda social construido frente al aeropuerto internacional de Caracas, más de 3.000 personas duermen bajo carpas blancas y azules instaladas debajo de los propios edificios dañados.

El vecino Ray Cazorla, quien lleva casi 16 años viviendo en la zona, describió a Noticias Telemundo las condiciones en que sobreviven: «A duras penas tenemos que sobrevivir así. Sobrevivimos a punta de ventiladores que tuvimos que conectar de los mismos postes de energía, con un cableado que instalamos nosotros».

El agua potable no llega a la urbanización. Los únicos tanques con filtros disponibles fueron instalados por la Fundación Cadena, una organización humanitaria de la comunidad judía, no por el Estado. El sistema funciona tan lento que llenar un recipiente de cinco litros puede tomar un día entero.

Para más de 600 familias hay apenas 10 duchas públicas, muchas ya inutilizables por falta de mantenimiento. Una pareja joven residente explicó: «Ahora no hay agua porque los niños vienen sin supervisión y gastan todo el tanque. Para cuando uno va a bañarse ya no hay».

Cazorla advirtió además sobre el riesgo sanitario que se acumula: «Hay muchos zancudos, muchas moscas. Estamos propensos a la proliferación de cólera o dengue. Hay aguas estancadas por las lluvias y podría activarse una virosis en cualquier momento».

La ayuda internacional, según los propios damnificados, no ha llegado. «Las ayudas internacionales aquí no las dejan pasar o no están llegando realmente [...] Vi publicaciones donde sale una gandola aquí con cajas internacionales que nunca entregaron, fue mentira», denunció Cazorla.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez visitó Brisas de Maiquetía el 15 de julio y ordenó a los residentes regresar a vivir en las carpas dentro de la urbanización. El gobierno venezolano les informó que no podrán volver a sus apartamentos hasta marzo de 2027.

«Cada día nos sentimos más solos. El primer día llegó el Gobierno con muchísima gente, toda una algarabía, porque pensamos que iban a hacer el proceso rápido», relató Cazorla sobre la promesa inicial que nunca se concretó.

Los saqueos agravan aún más la situación. Algunos edificios tienen mensajes pintados en sus paredes: «Ya fue saqueado» o «Vecinos alertas, no más saqueos».

Los propios residentes aseguran haber controlado la situación por su cuenta, a pesar de contar con presencia policial y guardias nacionales en la zona.

Mientras tanto, 38 cuerpos de niños y adolescentes permanecen sin reclamar en una morgue de La Guaira, según informó el Ministerio de Relaciones Interiores.

El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses solicitó pruebas de ADN a familiares de personas que podrían estar en las morgues de Los Silos de Bolipuerto o de Bello Monte, en Caracas.

Un joven que continúa removiendo escombros en busca del cuerpo de su madre resumió con pocas palabras la determinación de quienes se niegan a rendirse: «No la voy a dejar sola».