Jurista cubano afirma que tenemos menos libertades hoy en Cuba que cuando el Moncada

La pobreza y el hastío de décadas de opresión se sienten en las calles cubanas

En vísperas del 73 aniversario del asalto al Cuartel Moncada, el jurista René Fidel González García publicó este sábado en Facebook una contundente reflexión en la que afirma que los cubanos tienen hoy menos derechos y libertades políticas que los que tenían en 1953, bajo la dictadura de Fulgencio Batista.

«A escasas horas de un aniversario del asalto a los cuarteles de Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en 1953, es notorio que tenemos hoy en Cuba menos derechos y libertades políticas que las que tenían los cubanos de aquel entonces», escribió el Doctor en Ciencias Jurídicas y exprofesor titular de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba.

González García no se limitó a comparar libertades: extendió el diagnóstico a la dimensión económica y social.

«Los problemas sociales y económicos que destrozaban los proyectos de vida y de felicidad de los hombres y mujeres de aquella época, en las ciudades y el campo, como un orden de injusticia, desigualdad y pobreza, no solo existen hoy exacerbados y en plena expansión, sino que están mutando dentro de un proceso de decadencia que atraviesa actualmente en su conjunto a la sociedad cubana, a sus culturas y cosmovisiones», señaló.

El jurista describió ese proceso de mutación como una oportunidad aprovechada por una élite que controla el poder: «una minoría —y sus vasallos y testaferros— que se valen del privilegio, del monopolio del despotismo, de la arbitrariedad y el sometimiento e instrumentalización de las instituciones públicas para el logro de sus objetivos».

Para González García, el ciclo abierto por el Moncada está llegando a su fin: «Se está cerrando el ciclo histórico iniciado por el hecho fundacional de una ya casi extinta generación política».

El texto llama a recuperar la igualdad política y garantizar el acceso a los mismos derechos para todos los ciudadanos, «para que su uso excluyente y arbitrario no siga siendo privilegio de la impunidad, del capricho y la voluntad del poder sin límites: el patrimonio heredado de una minoría a otra, aún peor, por mediocre y banal».

El concepto central que introduce el jurista es el del «derecho al futuro», al que define como «quizás el menos conocido y uno de los más importantes» de los que han sido privados los cubanos, y lo califica de «imprescriptible, inherente, irrenunciable, universal, indivisible e interdependiente» de todos los demás derechos.

«Tenemos que reivindicar y ejercer el derecho al futuro y la única forma de hacerlo es a través de la política», concluye.

La publicación se produce mientras el régimen celebra el aniversario del Moncada en Pinar del Río bajo el lema «Mi Moncada es la Patria», en un país que enfrenta apagones, escasez y deterioro generalizado.

El contexto represivo es igualmente grave: Prisoners Defenders documentó 1,281 presos políticos al cierre de mayo de 2026, mientras el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró 332 acciones represivas solo en ese mes, incluyendo 55 detenciones arbitrarias.

González García fue separado de su cargo en la Universidad de Oriente en noviembre de 2016 tras publicar textos críticos en medios independientes. La institución justificó su expulsión argumentando que sus escritos «no poseían un carácter científico» e «influían negativamente en la formación integral del profesional».

En octubre de 2025 presentó una demanda ante el Tribunal Supremo contra Miguel Díaz-Canel y la fiscal general Yamila Peña Ojeda por presuntas violaciones constitucionales. El pasado 19 de abril ya había advertido que había «más razones que en 1953» para un cambio radical en Cuba, y el primero de mayo señaló que «no se trata del pueblo que desfila, sino del pueblo que no puede manifestarse».

«Los cubanos tenemos que empezar a reivindicar nuestro derecho al futuro, a decidir nuestro futuro, frente a todos, frente a todo», escribió este sábado, en lo que constituye su pronunciamiento más directo hasta la fecha.